Governo lança campanha direcionada aos turistas “Todos prontos para receber você”

29/09/20 - 13:15:31

O Governo de Sergipe está lançando em plataformas de redes sociais, de forma impulsionada, a campanha “Todos prontos para receber você”.

O público alvo inicialmente são turistas do mercado regional e tem como objetivo principal convida-los a visitar o estado e informar que o destino Sergipe está pronto para receber visitantes com a implantação de protocolos de biossegurança nos principais elos da cadeia produtiva do turismo no estado.

O secretário de estado do Turismo, Sales Neto, informou que a campanha vai ser impulsionada via redes sociais num raio de aproximadamente 500 quilômetros com direcionamento para cidades como Salvador, Mata de São João, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Petrolina, Arapiraca, Maceió, Campina Grande, entre outras.

“É o tipo de informação que precisa ser amplamente divulgada. Vamos impulsionar neste primeiro momento no marcado regional que já está respondendo positivamente, mas ela poderá servir também para o mercado nacional em um próximo momento”, informou Sales Neto.

Fonte e foto assessoria