Início da campanha vai provar quem quer ganhar e quem só fará “figuração”! 

29/09/20 - 09:57:24

Há muito tempo não se via tantos “postulantes” à Prefeitura de Aracaju como em 2020. Existem candidatos para todos os gostos, e com diversos “perfis ideológicos”! Tem candidato de direta, conservador, de centro, do “muro”, da centro-esquerda e até da esquerda propriamente dita! Este ano o aracajuano terá que se debruçar sobre 11 nomes para escolher quem governará os destinos da cidade nos próximos quatro anos. Este colunista até já antecipou que esse “interesse” na PMA se deve à alta rejeição que a atual gestão vem acumulando…

O atual prefeito tem sim sua base política e o fato de “ter a caneta nas mãos” ainda pesa e muito; mas se vários outros partidos decidiram lançar candidato próprio, não deixa de ser uma sinalização de que a gestão não vem agradando tanto! Justiça seja feita, quem não foi “lembrado” e que precisa ajudar seu partido na eleição proporcional (para vereador) também pensou em candidatar-se para “vender” suas ideias e projetos, mas também para fortalecer um pouco mais a legenda. Por isso, também, tantos nomes “independentes”…

Mas superadas as convenções e registradas as candidaturas, como costuma-se dizer nos bastidores da política, “retirem as crianças da sala porque agora o bicho vai pegar!”. Mesmo ainda sob os protocolos e critérios de isolamento social, ainda assim já tem muita gente nas ruas, fazendo campanha, visitando as pessoas, as famílias, organizando reuniões e “pequenos encontros aglomerados”. Para muitos, inclusive, a COVID-19 parece ser coisa do passado! É tanta gente reunida sem máscara por aí afora que fica a impressão que já todos já estão imunes da pandemia.

Agora este colunista não quer, desta vez, fazer um alerta para o coronavírus, mas sim para a população sobre os 11 candidatos a prefeito de Aracaju. Em meio a tantos nomes é preciso dizer a verdade para a pessoas: tem candidato disposto sim a ganhar, que reúne condições para vencer, como também há apenas quem queira “marcar uma posição”, defender uma ideia, uma causa social, garantir representação. Mas há também quem só está nessa disputa para “atrapalhar”, para desfavorecer “A” em favor de “B”! É isso que as pessoas precisam acompanhar, é essa figuração que ficará exposta…

O aracajuano precisa entender que muito acontece não apenas nos palanques dos comícios, ruas apertadas sem pavimentação e infraestrutura, vielas eternamente esquecidas ou nos programas eleitorais bem produzidos, pelo marketing que sempre mostra aquilo que eles dificilmente vão realizar e ainda tentam incutir na sua consciência algo que sequer saiu do papel, mas que é “projeto”! Por trás de uma eleição existem acordos, negociações, entendimentos, trocas…existe até “candidatura fake”! Abra o olho e fique atento, porque o “tempo” revela tudo…

Veja essa!

Desde cedo o mais correto era não permitir campanhas eleitorais e, se fosse o caso, nem ter a eleição este ano. Ainda estamos em uma pandemia e o risco de contaminação continua existindo. Mas o início da propaganda eleitoral está revelando que não existe controle algum e que as pessoas nem as máscaras usam mais…

E essa!

Transferir a responsabilidade para a população que, geralmente, sequer tem instrução e consciência da dimensão e dos riscos, é algo injusto. A grande responsável por qualquer proliferação de uma “segunda onda” do coronavírus é sim a Justiça Eleitoral, mas também o Poder Judiciário como um todo.

Foram omissos

Os magistrados e os promotores e juízes eleitorais, “preocupados com os princípios democráticos” não definiram, não delimitaram, não decidiram! Estão pagando para ver! E agora, com as campanhas nas ruas, querem impor algo que já não tem mais controle! Foram omissos…

Se fechar, quebra!

E não adianta também o governador Belivaldo Chagas (PSD) e outros políticos chegarem agora, para a imprensa, com supostas ameaças de que pode fechar novamente, de que pode retomar o isolamento social. A verdade é que muitos empresários já quebraram e demitiram! E vários que abriram passam dificuldades! Se fechar novamente, teremos muitos negócios sendo encerrados, definitivamente…

Imprensa não ajuda

O tempo que a “grande mídia” poderia ocupar seus noticiários para convencer, orientar, tirar dúvidas das pessoas, ficam a todo custo “tramando” e “tentando derrubar” o presidente da República. Não é à toa que essa “mídia” está sucumbindo no País, o jornalismo vai perdendo credibilidade e dos 25% de popularidade que Bolsonaro chegou a bater em Maio, agora já são 40%…

Decolou ou não decolou?

Em Lagarto a disputa está bastante acirrada entre os agrupamentos políticos e o fato novo foi a substituição do candidato a prefeito Sérgio Reis pelo irmão e deputado federal Fábio Reis. Sérgio alegou uma decisão judicial que o deixaria inelegível; seus adversários refutam esse argumento e pontuam que a candidatura “não decolou” e o grupo resolveu apostar em outro nome. Em 2016, os “Saramandaia” fizeram uma “troca” parecida e, lá atrás, não deu certo…

Exclusiva!

Tem candidato a vereador de Aracaju que já assumiu tanto compromisso junto ao seu eleitorado que, para este colunista, fica uma certeza: se ganhar a eleição, certamente o mandato não será dele (e nem do povo, como muitos dizem), mas terá uma dura tarefa para honrar e assumir tudo o que está sendo firmado. Além de ter um “prefeito amigo”, terá que defender a construção de mais um prédio da Câmara Municipal porque com a estrutura atual não terá como “acomodar” tanta gente…

Bomba!

A ligação telefônica estava com “interferência”, quando chegou uma mensagem do “além” informando que tudo está encaminhado para uma possível operação policial em Sergipe. Este colunista tentou desvendar se seria na capital ou interior; quais as razões; se em prefeitura ou Câmara Municipal; a ligação foi interrompida para o desespero deste colunista que ficou na curiosidade e vai esperar outro “contato imediato”…

Sessão remota

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta terça-feira (29) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa segunda-feira (28), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa.

Kitty Lima

Durante a sessão desta terça-feira os parlamentares vão apreciar e votar uma indicação d deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) em que ela solicita ao presidente do IPESAÚDE para viabilizar a abertura do posto do órgão no município de Estância com todos os seus procedimentos para atender devidamente ao público local.

Diná Almeida

Da deputada Diná Almeida (PODE) será votada uma indicação em que ela solicita ao governador e ao diretor-presidente do D.E.R. que seja feita a pavimentação asfáltica e infraestrutura completa na Rodovia SE-175, no trecho que liga os municípios de Nossa Senhora da Glória e o povoado Jibóia, no município de Gararu via São Matheus da Palestina.

Capitão Samuel I

De autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC) serão apreciadas quatro indicações: na primeira ele solicita ao governador para viabilizar obrigatoriamente a afixação de placas informativas sobre a interrupção de obras públicas estaduais; também de Samuel há outra indicação ao governo para este viabilizar o plano de recuperação das rodovias;

Capitão Samuel II

Em uma terceira indicação de Samuel ele apela ao governo para incluir absorvente higiênico como item da cesta básica e introduzir um regime especial de tributação, criando o programa de fornecimento de absorventes higiênicos com a distribuição gratuita para mulheres e adolescentes em estado de vulnerabilidade; por fim, em mais uma indicação, Samuel apela ao governo para analisar e realizar um plano de retomada de eventos particulares de pequeno porte.

Alese

As inscrições do concurso “Expressões da Sergipanidade” seguem abertas até o próximo dia 16. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Sergipe e faz parte das comemorações dos 200 Anos da emancipação do Estado. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, no site www.emancipacao-se.com.br/Sergipanidade. Os três melhores vídeos selecionados serão premiados com um tablete e um certificado, além de serem exibidos em sessão especial da Alese.

Cobrador de ônibus

O vereador de Aracaju, Sargento Vieira (Cidadania), tem se posicionado contra a extinção da função do cobrador de ônibus e, atendendo às denúncias de alguns rodoviários que trabalham no transporte coletivo, protocolou na Câmara Municipal de Aracaju um requerimento para a realização de uma audiência pública com o objetivo de discutir o processo em andamento de extinção da função do cobrador, além da segurança dos usuários e da queda na qualidade dos serviços.

Setransp

Em resposta a um ofício enviado pelo vereador Sargento Vieira, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) assegurou que “tem buscado alternativas para evitar demissões, investindo na capacitação e promovendo seus funcionários”. No ofício, o Setransp ainda disse que “a preservação dos postos de trabalho tem sido o foco do setor”.

Sargento Vieira I

Diante argumentação do sindicato patronal, o vereador Sargento Vieira explica que não quer iniciar uma “guerra” com o Setransp, reconhece que a prestação do serviço pelas empresas é importante, gera emprego e renda, e garante dignidade, mas desde que isso não prejudique os trabalhadores e nem reduza os postos de trabalho.

Sargento Vieira II

“Eu respeito o Setransp e agradeço a atenção em responder o nosso ofício, mas eu não tenho compromisso com os patrões, com as empresas de ônibus, mas sim com os trabalhadores. Elas exercem seu trabalho e são bem remuneradas para isso! Se não fosse bom, essas empresas já teriam largado o osso! Não ficariam se tivessem acumulando prejuízos!”, pontuou Vieira.

Sargento Vieira III

O vereador ainda disse que “as empresas estão usando a pandemia da COVID-19 como desculpa para acabar com a função de cobrador, para sobrecarregar o motorista de ônibus que, além de ter atenção na condução do veículo, agora terá a responsabilidade de receber a passagem e passar o troco para o usuário. Estão colocando vidas em risco e as autoridades desse Estado não podem silenciar”.

Licitação

Sargento Vieira pretende intensificar as cobranças pela “eterna promessa” de licitação do transporte coletivo. “Aracaju é uma cidade que já cresce desordenadamente e não é compreensível que entre prefeito e saia prefeito e a licitação do transporte coletivo não saia do papel! Com a licitação a gestão terá base legal para exigir das empresas mais qualidade no serviço que é prestado à população. Vamos cobrar!”.

Atrofia

Com parecer favorável da senadora Maria do Carmo Alves (DEM), o Governo sancionou a Lei 14.062/2020, que institui o 8 de agosto como Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A doença não tem cura e atinge um entre 10 mil nascidos vivos com diferentes graus de gravidade. Ao emitir o seu voto, Maria destacou a necessidade da implementação de uma política pública que vise investimentos em tratamentos e ações que minimizem os efeitos da doença.

Alô Capela!

O candidato a prefeito Astrogildo da Farmácia e o vice Ninho da Renovel saíram nas ruas da cidade com uma verdadeira imensidão de veículos e lançou oficialmente sua campanha eleitoral, que tem coligados os partidos Podemos e PSD, com o nome “Juntos Podemos Mudar Capela!”

É capelense!

Astrogildo da Farmácia, como é popularmente conhecido, é cidadão Capelense e vive na cidade há mais de quatro décadas. Empresário do ramo farmacêutico e da agricultura, tem como lema é objetivo de trabalho a manutenção da saúde do município de Capela e a geração de emprego e renda.

Plano de governo

O seu plano de governo, lançado no Candex mas ainda não divulgado por sua assessoria, trata e direciona melhorias em diversas áreas da cidade, além da criação de ações e programas de governo com o enaltecimento da juventude e valorização do servidor público.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

