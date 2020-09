Mãe de cobrador assassinado desabafa durante live do Cabo Amintas

29/09/20 - 11:10:53

O vereador Cabo Amintas (PSL) realizou mais uma live na noite desta segunda-feira, 28. Dessa vez contou com a presença de dona Conceição Alves, mãe do cobrador de ônibus assassinado, David Jonathan.

Amintas fez parte da equipe que apreendeu o adolescente que matou o jovem trabalhador, no dia 13 julho de 2016.

Dona Conceição, costureira, relatou um pouco do que sentiu naquele dia. “Seria um dia especial, o dia da colação de grau da minha filha Talita, mas infelizmente não tivemos prazer nesse momento tão esperado. Quando estava me arrumando para ir à cerimônia recebi a ligação da empresa de ônibus Atalaia. Fomos para o hospital e lá recebi a notícia de sua morte, a pior notícia que uma mãe pode receber. David era um bom filho, bom marido, bom pai, tinha qualidades especiais. E com apenas 2 meses de trabalho foi assassinado”, relembrou Conceição.

Cabo Amintas fez um desabafo nas redes sociais, na época, sobre a morte de David que chegou ao conhecimento da família. Desde então disse não ter descansado até a prisão do assassino. “Me coloquei no lugar da família naquele momento. A gente vê nos meios de comunicação histórias tristes, mas nunca imagina que um dia essas histórias podem bater na nossa porta”, disse.

Falar sobre esse fato tão triste serve para mostrar a falha que os governantes cometem com a Segurança Pública no município. “As profissões de motorista e cobrador de ônibus são de risco e para piorar estão demitindo todos os cobradores, o motorista vai acumular mais uma função. Além disso, o assaltante já sabe onde está o dinheiro, nem precisa andar até o meio do ônibus. São tragédias anunciadas, lamentavelmente, os empresários milionários não estão preocupados com isso e contam com apoio de políticos que não estão ‘nem aí’ para a população”, criticou Amintas.

Na live, Amintas mostrou através de vídeo a apreensão do adolescente que assumiu ter matado a vítima. “A mãe do vagabundo disse que só o entregaria para mim. Então fui até o local de encontro e ela me levou sozinho até o esconderijo dentro do mangue. Dei a voz de prisão, revistei, algemei e conduzi para a delegacia. No caminho, dentro da viatura, ele foi contando a versão dos fatos. O que todo mundo já sabe, menos a justiça brasileira, que os vagabundos maiores de idade entregam a arma para o menor porque sabem que não acontece nada com ele. E esse ainda se fez de inocente, como se não tivesse culpa por matar. Meu sentimento foi de revolta, por ter mais um vagabundo sendo sustentado pelo estado, sem ter nenhuma noção de respeito pela vida dos outros”, desabafou.

A mãe de David criou um Projeto Social em sua memória. E o vereador Cabo Amintas eternizou seu nome batizando uma rua no Bairro Santo Antônio, desde abril de 2017. Infelizmente, a placa com o nome da rua ainda não foi trocada, e o vereador aproveitou a live para cobrar, mais uma vez, à Prefeitura que coloque a placa fazendo a justa homenagem.

