Manu começa campanha e diz que quer ser uma vereadora para todos

29/09/20 - 06:40:00

Começou a campanha para as eleições municipais que serão realizadas no dia 15 de novembro. Manu que é uma grande aposta do Partido dos Trabalhadores para conquistar uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju começou bem visitando a Cinelândia e Avenida Beira-Mar, respeitando todas as regras sanitárias contra a Covid-19, mantendo distanciamento mas se aproximando da população, levando suas propostas e se colocando à disposição para ouvir as necessidades e dificuldades de todos.

A jovem que faz a sua estreia na política apresentou alguns projetos e se comprometeu em representar as bandeiras que já luta e defende todos os dias como a valorização da mulher.

“Vou continuar seguindo os meus valores e lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Sou mulher e mãe, me orgulho muito disso e quero representar as mulheres na Câmara e também todos os cidadãos. Serei a vereadora de todos. Quero chegar lá para representar cada morador da capital e buscar o melhor para o coletivo. Acredito muito no investimento na educação básica e na ampliação das oportunidades do empreendedorismo local direcionado a juventude. Sinto uma grande vontade de dar atenção para combater a desigualdade social, lutar pela capacitação e inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e também pelos grupos de vulneráveis. A desigualdade de gênero também não vai ficar de fora. Todos que fazem parte da comunidade LGBTQI+ podem contar comigo. Não precisa ser gay para defender pessoas que têm orientação sexual diferentes. Todos merecem respeito e o amor ao próximo vem em primeiro lugar, esse é meu lema”, orgulha-se.

Atenta e muito comprometida, Manu conversou com a população, apresentou algumas das suas principais propostas e ouviu cada insatisfação dos aracajuanos. “Estou aberta a ouvir cada reclamação e buscar uma solução para os problema da cidade. Vou percorrer todos os bairros com calma para conhecer de perto cada realidade e falar que todos podem contar comigo, serei uma represente de cada um na Câmara e vamos comemorar juntos essa conquista. Agora a população vai ter voz ativa, é a vez da mulher e da juventude”, promete.

A candidata aproveitou e disse para um grupo de atletas que além de garantir diversos benefícios à saúde e tirar os jovens das drogas, o esporte é uma arma muito importante para a batalha contra a desigualdade social. “Vou me comprometer em fiscalizar as manutenções das quadras e das praças públicas, ampliação de projetos para a ressocialização dos os jovens através do esporte e criação de academias públicas, além do aumento de construção de quadras nas praças com programações e acompanhamento de educadores físicos”, finaliza.

Fonte e foto assessoria