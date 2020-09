Pacatuba: compromisso pela cidade marcaram primeiro dia da campanha de Vitalino

No ritmo que o candidato Vitalino Moura (Republicanos) quer dar à gestão da cidade ao lado do candidato ao cargo de vice-prefeito Pedro Bala (Podemos). Com muita energia, receptividade e forte apelo popular.

Desde modo, Vitalino e Pedro Bala deram a largada oficial na campanha neste domingo, 27, em Pacatuba. [Baixo São Francisco].

Na ocasião, ocorreu a inauguração de comitê e caminhada.

Durante a caminhada, foi visível a excelente receptividade ao nome de Vitalino e dos candidatos aos cargos de vereador.

“Não vamos perder tempo falando mal de ninguém. Vamos empregar cada minuto mostrando o que vamos fazer a partir de 1º de janeiro, na nossa gestão à frente da prefeitura conduzidos pelo povo”, afirmou.

Em seu discurso, Vitalino agradeceu o apoio do grupo e reforçou o compromisso em trabalhar pela cidade. “Esse é um dos momentos mais importantes da nossa campanha aqui na cidade, estamos abrindo nosso comitê, que vai acolher cada um que vem aqui conversar e buscar nossas propostas. Só tenho gratidão por esse grupo que me acolheu e reforço que vocês terão um prefeito com gabinete de portas abertas”, ressaltou.

Na oportunidade, Vitalino fez questão de destacar o cuidado com as muitas demandas da saúde e sobre tantas outras coisas que Pacatuba precisa pra voltar a crescer.

“O que depender de mim eu vou fazer por essa cidade”, disse.

Por: Elder Santos