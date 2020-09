Pandemia: deputado defende realização de pequenas festas

29/09/20 - 13:41:05

Foi aprovada na sessão desta terça-feira, 29, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a Indicação nº 506/2020, solicitando ao governador Belivaldo Chagas, a elaboração de um plano de retomada de eventos particulares de pequeno porte no estado.

Na justificativa, o autor da propositura, deputado Capitão Samuel (PSL), explicou entender ser impossível a retomada de grandes eventos que geram aglomerações na pandemia do novo coronavírus.

“Mas, é possível repensar na realização de eventos particulares de pequeno porte, a exemplo de aniversários e casamentos. É importante salientar que o setor de eventos foi um dos primeiros a paralisar as atividades e será um dos últimos a realizar a retomada. Diante disso, as pessoas que tiram o seu sustento do setor de eventos, têm sofrido bastante com a ausência de trabalho”, entende.

Capitão Samuel destaca a necessidade do cumprimento de todos os protocolos sanitários quando da realização dos eventos particulares. “É claro que essa retomada somente será possível com o aval das organizações de saúde, que possuem conhecimento quanto aos protocolos sanitários”, complementa.

Liberação

O governador Belivaldo Chagas já anunciou a liberação de eventos corporativos, técnicos, científicos e sociais a exemplo de casamentos, formaturas e aniversários de pequeno porte conforme o que foi definido no Plano de Retomada de Economia de Sergipe através do Decreto nº 40.664, seguindo orientações da Secretaria da Saúde.

Segundo o documento, os eventos deverão ser limitados a até 100 pessoas, em espaços abertos ou fechados, cujos participantes devem receber convites dos anfitriões ou fazer inscrições prévias.

Os convidados devem permanecer sentados durante todo o evento, obedecendo o distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas e um metro entre as cadeiras que compõem a mesa. Se as cadeiras estiverem dispostas sem a utilização de mesas, o distanciamento será de um metro.

A resolução limita a realização de no máximo, um evento diário por ambiente.

Foto: Divulgação Pixabay

Por Aldaci de Souza