PM/SE prevê efetivo de mais de 3 mil policiais nas Eleições

29/09/20 - 06:12:54

Na manhã desta segunda-feira, 28, a Polícia Militar do Estado de Sergipe reuniu oficiais superiores comandantes de Unidades para apresentar o Plano de Segurança das Eleições 2020. A reunião foi liderada pelo subcomandante-geral da PM, coronel Paulo Cesar Góis Paiva, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), localizado no bairro Capucho.

O Plano de Segurança da Corporação para o pleito eleitoral deste ano prevê o emprego de um efetivo de 3313 policiais militares, que serão distribuídos nas 29 Zonas Eleitorais sergipanas, já a partir da sexta-feira, 13 de novembro. O trabalho da tropa será monitorado em tempo real, através da Sala de Situação do Quartel do Comando Geral da PM.

Para otimizar a segurança do pleito eleitoral que ocorrerá no dia 15 de novembro, as 29 Zonas Eleitorais do estado foram distribuídas em quatro grandes comandos regionais, denominados Comandos de Policiamento Militar Regionais (CPMRS), que serão coordenados por coronéis da PMSE, buscando um melhor controle das ações de segurança pública, atendendo as peculiaridades de cada região. O CPMR-1 engloba a Grande Aracaju mais os municípios de Itaporanga d’ Ajuda e Salgado; o CPMR-2 compreende as Regiões Sul e Centro-Sul de Sergipe; o CPMR-3 engloba o Agreste, Alto e Médio Sertão sergipano; e por fim, o CPMR-4 com o Leste e o Baixo São Francisco.

Após a apresentação do Planejamento Operacional da Eleições Municipais 2020, na semana passada, para os membros do TRE e os representantes das forças amigas que atuarão de forma integrada com a Polícia Militar, o coronel Paiva detalhou Planejamento Operacional das Eleições para todos os comandantes dos CPMRS e demais oficiais superiores.

“A importante reunião dessa manhã contou a presença dos coronéis que comandarão os quatro CPMRS e de todos os comandantes de Unidades da Polícia Militar que farão às vezes de coordenadores de área em cada uma das 29 Zonas Eleitorais de Sergipe. Dessa forma, detalhamos o planejamento para todos os oficiais superiores, baixamos diretrizes de ações para que eles possam realizar o planejamento nas suas áreas de responsabilidade, e, principalmente, ouvimos deles o necessário feedback com as contribuições que ainda foram necessárias para o aprimoramento do nosso planejamento. Com isso esperamos ter ainda mais sucesso na nossa Operação Eleições 2020”.

Fonte: PMSE