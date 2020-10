Carreata de Márcio é recebida no conjunto Orlando Dantas e bairro São Conrado

Durante passagem, Márcio Macêdo e Ana Lúcia dialogaram com os moradores e apresentaram os compromissos do PT para transformar Aracaju

O candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), percorreu, ao lado da vice, Ana Lúcia, as ruas do Conjunto Orlando Dantas e do São Conrado, na noite desta terça-feira, 29. Em clima de grande festa e receptividade do povo, durante a ‘Carreata 13’, o petista cumprimentou os moradores e apresentou os compromissos para com os aracajuanos e aracajuanas.

Olhando nos olhos das pessoas e sentindo o carinho do povo, Márcio reforçou seu amor pela cidade, reiterando, com cada uma, aquilo que, segundo ele, é sua grande missão. “Meu compromisso é com vocês. Com o meu povo. O PT é o partido que cuida das famílias. Que entende e faz aquilo que o povo necessita. Esse é o nosso compromisso. Aqui é o time de Lula, Marcelo Déda, Rogério Carvalho, Eliane Aquino, João Daniel e Iran Barbosa. Aqui é o time que sempre esteve ao lado do povo”, declarou.

“Essa é a chapa de dois professores. De pessoas que sabem como trabalhar em favor do povo. Aracaju não pode mais ficar abandonada. Não podemos permitir que o marasmo continue ou que a cidade caia na mão de aventureiros. O povo está falando: chega de saudade! Aracaju quer o PT de volta, quer voltar a ser feliz. Quer ver a qualidade de vida que o time de Déda, Lula e Zé Eduardo trouxe. Aracaju vai se reconectar com a verdade. Com projetos reais. E nós sabemos como fazer essa cidade ser uma Aracaju de todos nós”, acrescentou.

A professora Ana Lúcia, candidata a vice-prefeita, lembrou dos projetos do Partido dos Trabalhadores para todos, sem distinção. De acordo com ela, Aracaju precisa voltar a reviver os dias de desenvolvimento.

“Quem sabe trabalhar pelo povo é o PT. Foi assim nos governos de Marcelo Déda, na prefeitura de Aracaju e no Governo do Estado, e com Lula e Dilma na presidência da República. Então, é com esse mesmo compromisso, com essa missão de cuidar verdadeiramente das pessoas, que vamos resgatar os sonhos de nossa gente e transformar a realidade de nossa cidade”, afirmou.

Representando o presidente Lula, sua filha, a jornalista Lurian Lula da Silva, trouxe uma mensagem de renovação de sonhos. “O povo precisa voltar a sorrir. Voltar a ser cuidado com a atenção que merece. E ninguém faz isso melhor que o PT. O Partido dos Trabalhadores sabe como transformar vidas, realizar sonhos. E, tenho certeza que, com Márcio Macêdo e Ana Lúcia, nossa gente será feliz novamente”, disse.

Presenças

Os candidatos a vereadores do PT, Camilo, Marcinho da Juventude, Jefferson Lima, Karina Drummond e Manu; do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), tia Sandra e Audileia; e do Rede Sustentabilidade, Ed Cabeça, também participaram.

