CBM entrega moeda comemorativa em alusão aos 100 anos da corporação

30/09/20 - 13:50:51

No próximo dia 1º, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) completa 100 anos. Com o intuito de valorizar a sua imagem, a corporação tem entregado aos seus parceiros moedas comemorativas em alusão ao centenário.

Elaborada com um design rico em detalhes, a moeda representa a história do CBMSE, trazendo, em uma de suas faces, o símbolo da instituição e, do outro lado, a representação da fachada do Quartel do Comando Geral, tombada como patrimônio material e cultural.

De acordo com o subcomandante do CBMSE, coronel Henrique Melo, a moeda especial já está sendo entregue a personalidades e instituições que, de uma forma ou de outra, têm contribuído para o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros. “Estão sendo presenteadas pessoas, empresas ou instituições importantes para nossa história. A moeda é um objeto significativo em homenagem ao centenário do CBMSE”, frisa.

Fonte: CBM/SE