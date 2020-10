Centro de Atendimento ao Cidadão retoma as atividades nesta quinta-feira

30/09/20 - 08:57:52

A partir desta quinta-feira, 1º de outubro, o Centro de Atendimento ao Cidadão – Ceac, localizado no RioMar Aracaju, reabre para atendimento ao público, no horário das 7h às 18h. Considerado a maior unidade do órgão, o Ceac RioMar oferta cerca de 200 serviços distintos disponibilizados através dos 12 órgãos públicos instalados no espaço.

O atendimento será limitado a 50% da capacidade de cada órgão, não podendo exceder a quantidade de uma pessoa a cada 6m² e mantendo o distanciamento de 1,5 entre os usuários.

Entre os órgãos disponíveis ao cidadão no Ceac RioMar estarão funcionando a partir do dia 1º de outubro: INSS, Deso, Sefaz, Seap, Receita Federal, SMTT, PMA, Detran, SSP, Correios e Banese. Neste momento, apenas o TER não irá retomar as suas atividades. Vale ressaltar, que o atendimento só será realizado mediante agendamento, feito através do site agendafacil.se.gov.br.

