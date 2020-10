DEPUTADO GUSTINHO RIBEIRO É INDICADO COMO VICE-LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA

30/09/20 - 12:13:58

Na manhã desta quarta-feira, 30, o presidente da República, Jair Bolsonaro, trocou os vice-líderes do Governo na Câmara dos Deputados. E o deputado federal sergipano Gustinho Ribeiro (SD) foi escolhido pelo presidente como vice-líder do governo.

Com pouco mais de um ano na Câmara, o deputado federal Gustinho Ribeiro vem conseguindo alcançar forte projeção nacional e se destacando pelo trabalho que vem realizando.

O papel desempenhado pelo vice-líder do governo é o de representar os interesses do Governo Federal na Câmara e alinhar as discussões e votações em consonância com a vontade popular.

Além disso, o vice-líder tem função de construir entendimento nas votações importantes para o País e auxiliar o líder, deputado Ricardo Barros, na consolidação da base do Governo na Câmara e na aprovação de votações importantes para o País.

“Fiquei muito honrado com o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro de me tornar vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Neste momento, o diálogo do Governo com o Congresso em respeito aos interesses do povo brasileiro é o mais importante a se buscar”, afirmou Gustinho Ribeiro.

“Neste momento pós-pandemia, o País precisará se preparar para a reestruturação da economia e de diversos segmentos e será fundamental o diálogo com todas as bancadas dentro da Câmara para a aprovação de todas as matérias de interesse do brasileiro”, avaliou Gustinho.

A indicação do deputado federal Gustinho Ribeiro para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 30.

Foto assessoria