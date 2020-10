Educação divulga inscrições para o Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher”

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) e do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades), divulga a abertura das inscrições para a segunda edição do Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher”, lançado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O concurso premiará a categoria “Meninas na Ciência”, dedicada às jovens e futuras cientistas do país.

Nesta edição, a premiação será concedida a uma estudante do Ensino Médio e a uma da Graduação, cujas pesquisas de iniciação científica demonstrem criatividade, boa aplicação do método científico e potencial de contribuição com a ciência no futuro. As inscrições estão abertas até 31 de outubro. O período para envio da documentação será até o dia 29 de outubro, por meio eletrônico, para seades.dase@gmail.com. A transmissão das inscrições juntamente com as indicações, será feita pelo Seades/Dase/Seduc. O anúncio das premiadas será feito no dia 15 de janeiro de 2021.

As indicações para a categoria “Meninas na Ciência” serão feitas via Pró-Reitorias de Pesquisa, secretarias de educação e organizadores de olimpíadas e feiras científicas de âmbito nacional e deverão ser devidamente justificadas, com informações, como minibiografia da candidata, currículo atualizado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br) e uma carta de recomendação fundamentada em evidências que justifiquem o prêmio.

Além disso, a candidata deverá encaminhar o projeto/atividade científica realizada, explicando o desenvolvimento, os objetivos atingidos e sua relevância. A documentação deverá enfatizar o que foi realizado pela própria estudante, identificando as atividades desenvolvidas com ajuda da(o) professor(a) orientador/orientadora. Se a indicação for pelo desempenho destacado em atividades científicas, como feiras, olimpíadas científicas, divulgação científica etc., a documentação deverá comprovar a participação e o desempenho na mencionada atividade.

Homenagem às cientistas brasileiras

De acordo com o técnico do Seades, responsável pelas Olimpíadas Científicas, Jorge Monteiro, o Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher” foi criado pela SBPC, em 2019, para homenagear as cientistas brasileiras destacadas e as futuras cientistas brasileiras de notório talento, e leva o nome de sua primeira presidente mulher, Carolina Martuscelli Bori. “A SBPC criou essa premiação por acreditar que homenagear as cientistas brasileiras e incentivar as meninas a se interessarem por esse universo é uma ação marcante de sua trajetória histórica, na qual muitas mulheres foram protagonistas do trabalho e de anos de lutas e sucesso da maior sociedade científica do país e da América do Sul”, disse.