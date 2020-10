Edvaldo diz que o Turismo será vetor de desenvolvimento para gerar emprego e renda

30/09/20 - 11:01:09

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que disputa a reeleição tendo como candidata à vice a delegada Katarina Feitoza (PSD), colocou o Turismo, em seu programa de governo, como área prioritária para alavancar o desenvolvimento econômico da cidade e incrementar a geração de emprego e renda.

Para isso, Edvaldo planeja dotar a capital sergipana “de uma forte capacidade competitiva em diversas áreas”, aí incluída o turismo, o qual exige qualificação e especialização, e investir em ações e obras estruturantes que preparem a cidade para as gerações futuras, “considerando a transformação no perfil socioeconômico pela qual passamos”, salienta o prefeito.

“Tratar o turismo como prioridade, a partir do potencial que ele apresenta, de nos próximos anos contribuir para o desenvolvimento econômico e para mudar o cenário de Aracaju. Esse é um compromisso que assumo junto à população aracajuana”, assegura Edvaldo.

Neste sentido, o candidato à reeleição estabeleceu como diretriz a profissionalização e o fomento do marketing de destino, “aliado à promoção e mídia compartilhada com o trade, via redes sociais, operadoras, sinalização, ações promocionais, dentre outras ações que vamos construir em parceria com o trade”, frisa o prefeito.

Principal cartão postal de Aracaju, a Orla da Atalaia recebe atenção especial no programa de governo da coligação ‘Pela Vida. Pela Cidade.’. Juntos, Edvaldo e Katarina vão revitalizar a Orla e direcionar a esse equipamento turístico investimentos contínuos, de modo a reforçar as estratégias de atração de turistas e dinamizar ainda mais o potencial econômico dessa região.

“Como resultado do trabalho sério e qualificado de nossa gestão, nesses últimos três anos e nove meses, conseguimos assumir a gestão das praias da capital, cuja transição ocorreu em março deste ano. Infelizmente, estamos em meio à pandemia, o que nos impossibilitou de fazer aquilo que temos planejado para essa região. Mas vamos seguir trabalhando, com planejamento estratégico, para assegurar a infraestrutura necessária à qualificação do receptivo turístico na Orla”, destaca Edvaldo.

Depois de retomar a realização de eventos tradicionais da cidade, como o Forró Caju, o Projeto Verão e o Réveillon, Edvaldo se compromete a consolidar o calendário cultural e de eventos de Aracaju, “e trabalhar para viabilizar o apoio necessário à atração de eventos musicais, esportivos e corporativos”, pontua o gestor municipal.

“Vamos reforçar e ampliar as atrações disponíveis ao turista, a exemplo da marinete do forró. Vamos também contribuir para a atração e a captação de eventos para a cidade, sobretudo após reabertura do Centro de Convenções do Estado e avaliar a possibilidade de novos espaços para convenções e eventos, em parceria com a iniciativa privada e incentivando sua instalação também em novas áreas urbanas menos adensadas, como Aruana e Zona de Expansão”, garante Edvaldo.

Para qualificar a infraestrutura turística da cidade, Edvaldo e Katarina projetaram também a revitalização do complexo Mercado Central, para incentivar e dinamizar o espaço a partir de novas instalações de restaurantes e bares, criando novas atrações ao turista, e buscar viabilização de obras e melhorias na infraestrutura das praias na Orla Sul de Aracaju.

“Planejamos uma gestão participativa, compartilhada e transparente. Assim, nos comprometemos com o trade a elaborar o Plano Municipal de Turismo, com foco nas praias do litoral Sul, Orla Pôr do Sol, Orla da Atalaia, Jardins, Praia 13 de Julho, Centro Histórico e Orlinha do Bairro Industrial, que passa, atualmente, por uma ampla reforma realizada pela gestão de Edvaldo”, pontua Katarina Feitoza.

Edvaldo e Katarina também planejam ações permanentes de incentivo a programas de capacitação e aperfeiçoamento profissional voltados ao Turismo, inclusive com estabelecimento do atestado de capacitação para renovação do funcionamento das empresas. “E vamos criar o Festival Gastronômico, com três edições ao longo do ano, tendo como mote produtos de comprovado sucesso da nossa culinária, muito apreciados e elogiados por turistas que nos visitam, como o caranguejo, amendoim e aratu”, acrescenta o prefeito.

Todas as propostas de Edvaldo e Katarina para governar Aracaju pelos próximos quatro anos podem ser conferidas na plataforma da Justiça Eleitoral para divulgação das candidaturas, no site do Tribunal Superior Eleitoral.

Foto assessoria

Por Valter Lima