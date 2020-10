ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DO CREA DE SERGIPE SERÁ NESTA QUINTA-FEIRA

30/09/20 - 15:25:28

Com mais de cinco mil profissionais aptos a votar serão realizadas nesta quinta-feira, 1º de outubro, as eleições para a escolha dos presidentes do Confea e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE). No pleito também serão escolhidos os diretores geral e administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua-SE).

A votação ocorre das 8h às 19horas. Serão utilizadas cédulas oficiais em urna convencional e a apuração será manual. Ao todo serão disponibilizadas oito mesas receptoras, as quais foram distribuídas entre os municípios de Aracaju; Estância; Lagarto; Itabaiana; Nossa Senhora da Glória e Propriá.

Para a segurança de todos os envolvidos nas eleições, o Crea-SE adotou todas as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de Saúde. Em todos os locais de votação será obrigatório o uso de máscaras por parte dos eleitores. Será disponibilizado álcool 70% para higienização das mãos e para o material utilizado pelo eleitor, como por exemplo, caneta, ao término de cada voto.

Haverá a demarcação de distanciamento de, no mínimo, um (um) metro entre os membros da mesa eleitoral e os eleitores e demarcação no chão do local em que o eleitor aguardará, com distância mínima de 2 metros, em caso de fila de espera. Os mesários farão uso de máscaras, protetores faciais e luvas descartáveis.

Por Íris Valéria