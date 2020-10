IV Fórum de Integridade e Ética do BNB destaca disseminação da cultura de integridade

30/09/20 - 09:05:11

Na palestra que encerrou o IV Fórum de Integridade e Ética do Banco do Nordeste ontem (29), o diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, Marcelo Barbosa de Castro Zenker, ressaltou a necessidade que todas as instituições disseminarem a cultura de integridade entre os seus colaboradores e públicos de relacionamento.

Marcelo Zenker frisou que o comportamento empresarial íntegro é bom para os negócios, pois melhora a imagem da empresa, aprimora sua eficiência e sustenta o ativo mais importante para o mercado: a confiança. “Fazer o certo sempre vale a pena. Fazer o certo é muito diferente do que simplesmente evitar o errado. E se nós estamos buscando fazer aquilo que é certo, faremos na conduta íntegra, mesmo que ninguém esteja nos observando. Assim, coibiremos as práticas ilícitas”.

O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, ressaltou o protagonismo dos valores debatidos no Fórum para o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Banco. “Foi uma apresentação muito importante, uma verdadeira aula que revisitou conceitos que sedimentam nossa cultura do trabalho, como a ética e integridade. Com esses valores, geramos também resultados confiáveis”, destacou.

O diretor de Controle e Risco do Banco do Nordeste, Cornélio Pimentel, participou da condução do evento, que foi transmitido pelo canal Banco do Nordeste Oficial no YouTube e contou com a participação da audiência com interações por meio de chat.

A live deu continuidade à programação do Fórum, iniciado na segunda-feira, 21, e que trouxe à tona debates sobre o tema “Integridade e Sustentabilidade em Tempos de Crise”, objetivando discutir as boas práticas nas gestões pública e privada em meio ao processo de retomada econômica. Devido à crise sanitária, é a primeira vez que o Fórum de Integridade e Ética do BNB ocorre totalmente de forma virtual. Todo o conteúdo está disponível no canal do Banco do Nordeste no YouTube (www.youtube.com/bancodonordesteoficial).

