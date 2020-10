MINISTRO DO TCU PROFERIRÁ PALESTRA NO II WEBINÁRIO INTERNACIONAL DO TCE/SE

30/09/20 - 13:16:28

O ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU), proferirá a palestra “As ações das administrações públicas no Brasil na pandemia”, na próxima sexta-feira, 2, em meio ao II Webinário Internacional do Tribunal de Contas de Sergipe.

A ação online, promovida pela Escola de Contas (Ecojan), terá início às 10h, com transmissão no canal do TCE/SE no YouTube.

Idealizador do Webinário, o diretor da Ecojan, conselheiro Carlos Pinna, salienta que o ministro dará uma valiosa contribuição ao abordar a situação do país na pandemia nos três níveis de governo.

“Como sabemos, o TCU, neste caso da pandemia, terá protagonismo na avaliação do que foi feito porque há transferências de recursos federais para estados e municípios e a jurisdição do TCU nessas circunstâncias se amplia muito e chega a ser concorrente ou complementar à nossa própria jurisdição aqui em Sergipe”, observa Pinna.

O conselheiro destaca também os demais palestrantes que integram a programação: o professor doutor José Anderson do Nascimento; o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas; e o juiz conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal, José Fernandes Farinha Tavares.

Eles falarão sobre “Anotações sobre a história das epidemias”; “As ações do governo de Sergipe na pandemia” e “As ações das administrações públicas de Portugal na pandemia”, respectivamente.

“Terá como escopo não fazermos um balanço técnico, mas uma avaliação política sobretudo, sobre a aplicação de políticas públicas na pandemia tanto em Sergipe como no Brasil e no mundo”, acrescenta Carlos Pinna.

O evento é uma homenagem ao ex-ministro do TCU e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Octávio Gallotti.

As inscrições estão disponíveis no site da Ecojan: www.tce.se.gov.br/ecojan, com certificação de quatro horas após preenchimento de formulário junto à Ecojan atestando conhecimentos sobre o evento.

Fonte e foto TCE