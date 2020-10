MPF/SE SUSPENDE PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 2018

30/09/20 - 06:53:14

Prazo de validade do concurso encerraria em outubro de 2020

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) suspendeu o prazo de validade do processo seletivo de estágio de 2018 para todos os cursos. A medida foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de um novo concurso para contratação de estagiários de nível superior. Os Editais de Abertura PR/SE/SEST nº 01 a n° 06/2018 eram válidos até outubro de 2020.

Suspensão – Conforme o novo Edital PR/SE/SEST nº 01, de 28 de setembro de 2020, a suspensão deve contar de 28 de maio de 2020 e irá durar até o término da vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública.

A Procuradoria Geral da República (PGR) está desenvolvendo uma plataforma virtual para realização de provas on-line, porém a ferramenta ainda não está disponível. Sendo assim, com a suspensão do prazo de validade, novos processos seletivos só serão realizados em 2021, sem data definida no momento.

Ministério Público Federal em Sergipe