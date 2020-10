Mulher que teve o cabelo e as sobrancelhas raspadas durante cárcere privado é libertada

30/09/20 - 09:56:46

Um homem identificado como Franco Yuri Jesus Oliveira, 23 anos, egresso do sistema prisional, com passagens por roubo majorado, formação de quadrilha e trafico de drogas, foi preso, no final da noite desta terça-feira (29), no bairro América, por militares do Batalhão de Polícia Rádio Patrulha, quando mantinha uma mulher em cárcere privado, tendo raspado, antes da chegada das equipes policiais, o cabelo e a sobrancelha da vítima.

Militares do BPRp realizavam rondas policiais, quando foram informados, por meio de uma denúncia anônima, que na rua Haiti um homem estaria mantendo uma mulher em situação de cárcere privado e já teria raspado o cabelo e as sobrancelhas da vítima.

Diante da situação e das informações recebidas, os policiais deslocaram-se com brevidade ao local, onde após uma aproximação, notaram que no quitinete, que havia sido informado na denúncia, a situação informada já estava configurada, com a vítima já sem cabelos e sem sobrancelhas.

No local, os policias abordaram o suspeito, posteriormente identificado como Franco Yuri Jesus Oliveira, 23 anos, que falou aos militares que era assim que o crime agia contra pessoas que contrariavam ações criminosas.

A mulher que estava com os filhos foi libertada e o suspeito foi encaminhado a Delegacia de Grupos Vulneráveis, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Informações e foto BPRp