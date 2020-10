Covid: Vigilância Sanitária de Aracaju organiza inspeções a teatros e cinemas da capital

30/09/20 - 15:56:45

Diante da pandemia de coronavírus, vários espaços que não faziam parte da rotina de inspeções da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa) de Aracaju passaram a receber visitas dos fiscais do município. A mudança é decorrente dos locais que propiciam a aglomeração de pessoas e, consequentemente, uma maior disseminação do vírus.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas da Revisa, Jacklene Andrade, dois exemplos desses espaços são os teatros e cinemas, que passaram reabriram para exibição de filmes e espetáculos após o último decreto estadual que possibilitou a retomada.

“Apesar dos cinemas e teatros não fazerem parte da rotina de inspeção, algumas ações começarão a ser desenvolvidas pela Revisa a fim de verificar se de fato estão sendo realizadas algumas medidas de proteção, como o isolamento das cadeiras, ou se há protocolos de higienização que garantam espaço entre as sessões, que permitam a devida higienização desses locais, por exemplo”, detalhou.

Jacklene destaca que é muito importante que com essa reabertura os cinemas e teatros tenham muito cuidado com a higienização ao final de cada sessão ou espetáculo.

“As gestões desses locais precisam assegurar o distanciamento de pelo menos um metro e meio entre as cadeiras e, se for permitida a venda de cadeiras juntas, que seja feita no mesmo momento de cada compra, e não posteriormente”.

Já para os consumidores deste tipo de entretenimento, a orientação é continuar mantendo a distância segura, levar sempre álcool 70% para higienização das mãos (em líquido ou em gel) e, se possível, para higienizar o local antes de sentar.

As inspeções ainda estão sendo organizadas pela Revisa e ainda não há previsão para a execução dessas ações.

