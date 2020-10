PM APREENDE 1 QUILO DE MACONHA NO PARQUE DOS FARÓIS EM SOCORRO

30/09/20 - 12:58:50

Na madrugada desta quarta-feira, 30, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) realizou, no Conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro, a prisão de Atelvanio dos Santos, 25 anos, com, aproximadamente, 1 quilo de maconha.

Após o recebimento de uma denúncia anônima, militares do BPRp foram informados que na rua 69, do Conjunto Parque dos Faróis, um indivíduo, portando arma de fogo, estaria realizando o comércio de entorpecentes. Diante da informação, os policiais deslocaram-se ao local informado, onde avistaram o suspeito que, ao notar a presença da equipe policial, empreendeu fuga.

Com a reação do suspeito, os policiais iniciaram um acompanhamento policial e, após o interceptarem, procederam com buscas na região, localizando um simulacro de pistola e, aproximadamente, 1 quilo de maconha. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Fonte e foto SSP