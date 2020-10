Polícia Rodoviária prende veículo com grande volume de objetos roubado em Socorro

30/09/20 - 18:26:16

Policiais rodoviários federais de Sergipe recuperaram, no final da tarde de terça-feira (29), diversos objetos furtados de lojas comerciais localizadas no municíio de Nossa Senhora do Socorro, no km 93 da BR-101. Os agentes federais faziam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada ao condutor de um veículo Renault/Symbol, com placas de Sergipe, que seguia viagem com três passageiras.

Diante do nervosismo apresentado pelo motorista, a equipe PRF realizou buscas no interior do automóvel e encontrou vários itens de higiene pessoal, vestuário e gêneros alimentícios sem a devida documentação fiscal. Alguns deles estavam com etiquetas antifurto (dispositivo de segurança utilizados por estabelecimentos comerciais) e havia roupas em cabides, o que motivou a suspeita de que poderiam ser artigos furtados.

A equipe PRF estabeleceu contato telefônico com lojas nos municípios de Estância e Lagarto, recebendo confirmação de furto. Após consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, os policiais constataram que os ocupantes do veículo já responderam a processos criminais por furto qualificado.