Prefeito paz e amor

30/09/20 - 08:05:42

Por Adiberto de Souza *

As primeiras peças publicitárias do candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) permitem suspeitar que o marketing dele vai apostar numa campanha paz e amor. Um vídeo do pedetista postado nas redes sociais afirma que “enquanto eles falam, falam, falam, a gente compartilha a cidade e conecta vidas”. Alvo principal dos outros 10 candidatos à Prefeitura de Aracaju, Edvaldo deve recusar o confronto direto, optando em responder as críticas com a exposição das obras municipais espalhadas por toda a capital. Conhecedor do eleitorado aracajuano, o marqueteiro Carlos Cauê não entrará no jogo adversário, só respondendo aos ataques quando for estritamente necessário. Diferente do prefeito, que tem uma administração para exibir, os demais prefeituráveis só terão para expor as próprias biografias. Por isso mesmo, vão partir pra cima de Nogueira com quatro pedras nas mãos. Resta saber se essa estratégia e o tempo de campanha serão suficientes para desbancar um Edvaldo paz e amor, altamente municiado com as máquinas da Prefeitura e do governo do Estado. Crendeuspai!

Fulo da vida

E quem está uma fera com Mafra Meris de Carvalho é o deputado federal Valdevan Noventa (PL). Tudo porque a moça, que preside a Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual de Sergipe, o acusou de ter colocado emendas no Orçamento para São Paulo. Segundo Noventa, a verba a que Mafra se refere foi destinada à instituição filantrópica paulista para a construção do hospital do câncer em Lagarto. Por isso, explica ele, o dinheiro tinha que ir para São Paulo, mas será usado em Sergipe. O deputado prometeu processar Mafra por calúnia e difamação. Misericórdia!

Punido no bolso

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), candidato a prefeito de Aracaju, voltou a ser condenado pela Justiça Eleitoral. Acusado de ter feito propaganda política antecipada e críticas infundadas contra a também prefeiturável Danielle Garcia (Cidadania), Rodrigo terá que pagar uma multa de R$ 12 mil. Essa é a 11ª vez que o candidato é condenado pelo mesmo motivo. A continuar assim, até o fim da campanha o moço vai à falência. Santo Cristo!

Cordel vive

A Assembleia vota hoje, projeto do deputado Iran Barbosa (PT) instituindo o Dia Estadual da Literatura de Cordel. Quando era vereador, o petista aprovou um projeto considerando a Literatura de Cordel patrimônio cultural de natureza imaterial de Aracaju. Trazida para o Brasil pelos portugueses, esta literatura foi difundida principalmente no Nordeste. Na época que não existia energia elétrica, rádio, nem televisão, era o cordel que levava a informação e entretenimento aos sertanejos. Legal!

Dupla jornada

Após a chegada dos filhos, as mulheres deixam o mercado de trabalho cinco vezes mais que os homens. Segundo pesquisa feita pela empresa de recrutamento Catho, 28% das mulheres deixaram o emprego quando os filhos nasceram, versus 5% dos homens. O estudo mostra, ainda, que 21% das mulheres levam mais de três anos para retornarem ao trabalho. A mesma situação para os homens ocorre em apenas 2% dos casos. Elas são vítimas da dupla jornada de trabalho. Cruzes!

Petista otimista

O candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), diz que, “pela boa receptividade” já se enxerga no 2º turno das eleições. Vixe! Entrevistado pelo blog Primeira Mão, o petista afirmou que “não dá para ninguém andar por aí já cantando vitória, desprezando o direito de escolha do eleitor”. Numa indireta aos adversários mais afoitos, Macedo afirmou que “o cidadão aracajuano tem 11 opções e eu sou uma delas. Deixem ele escolher”. Então, tá!

Comissão da grana

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) foi indicado pelo partido para compor a Comissão Mista do Orçamento. Mesmo atarefado com a candidatura a prefeito de Socorro, o pedetista acredita poder fazer um bom trabalho na Comissão responsável pela elaboração do orçamento da União: “Espero poder ajudar meu estado e os municípios de Sergipe”, afirma Henrique. Tomara!

Bufunfa na conta

A Prefeitura de Aracaju deposita, hoje, os salários dos servidores referentes a este mês. Também será paga a primeira parcela do 13º salário de quem faz aniversário em novembro e dezembro. O governo de Sergipe paga hoje a todo mundo que recebe até R$ 3 mil. Também bota o salário no bolso o pessoal efetivo do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese, Cohidro, Codise, Cehop, Emdagro, Emsetur, Emgetis, Pronese e todos os servidores da Secretaria da Educação. Maravilha!

Bancada bolsonarista

Os deputados federais de Sergipe votam 70% com o governo Bolsonaro. No Senado o índice é maior: 81%. Os únicos parlamentares sergipanos oposicionistas são o deputado João Daniel e o senador Rogério Carvalho, ambos do PT. A análise do índice de governismo dos parlamentares foi feita pela ferramenta Radar do Congresso, usada pelo portal Congresso em Foco. O levantamento leva em conta as votações nominais dos deputados federais e senadores. Aff Maria!

Respeito é bom

O desrespeito dos protocolos sanitários por alguns políticos está preocupando o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). O parlamentar afirma que este comportamento contribui para aumentar a propagação da Covid-19. Segundo Gilmar, o descumprimento das normas tem aumentado agora na campana eleitoral. O deputado lamenta que autoridades ditas defensoras dos protocolos sanitários participem de eventos onde nem o uso da máscara é respeitado pelo público. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 1º de julho de 1935.

