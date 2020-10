Retorno do Recanto do Chorinho com Almoço Musical acontece domingo, 04

30/09/20 - 09:38:24

Próximo domingo (04/10), o Bar é Restaurante Recanto do Chorinho retornará com a agenda musical. Respeitando as normas sanitárias vigentes e o Decreto Estadual em combate ao COVID-19, o estabelecimento que é localizado dentro do Parque da Cidade, a animação será por conta da cantora Lene Hal, das 12h às 16h. O couvert custa R$ 10, mais informações através do telefone (79) 99933-1361.Desejamos Boa Sorte na Retomada !

Da assessoria