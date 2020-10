ZÉ NELSON DÁ ENTREVISTA EM RÁDIO E REFORÇA APOIO AO PREFEITO GILSON ANDRADE

30/09/20 - 15:49:47

O ex-prefeito de Estância, José Nelson de Araújo Santos, o “Zé Nelson”, deu entrevista na manhã dessa quarta-feira (30), ao radialista Luiz Carlos Dussantus, na rádio comunitária Mar Azul FM 104,9. Atento às questões políticas não somente do município, como de todo o Brasil, falou da atual conjuntura em que passa Estância e reforçou que está com o prefeito Gilson Andrade (PSD) na disputa da reeleição este ano, ao lado do seu filho, Flávio Brasil, que é candidato a vereador pelo mesmo partido.

A entrevista abordou vários assuntos, desde temas familiares ao seu histórico político, onde, como prefeito de Estância, concretizou uma séria de projetos que deram mais infraestrutura para o desenvolvimento do Município. “Fui eu quem abriu as portas para a vinda da Universidade Tiradentes para Estância, trouxe o Corpo de Bombeiros, fiz ações na Saúde com campanhas de vacinação, assim como asfaltei toda a cidade e possibilitei o crescimento do município através de obras e eventos culturais a artísticos importantes que transformaram Estância no que é hoje”, afirmou, lembrando de sua passagem como prefeito entre os anos de 1997 e 2000.

Zé também falou que está contente com o trabalho que o atual prefeito Gilson Andrade vem fazendo no município, pagando salários em dia, respeitando o piso salarial do magistério e também na busca de mais investimentos para Estância, como a abertura do curso de Medicina da UNIT, algo que trará uma nova realidade para a região. “A população de Estância tem que estar ciente que é preciso cautela na hora de escolher. Não optar por candidatos que estão fazendo de tudo para conquistar o poder a qualquer preço”, afirmou.

Quando perguntado sobre os candidatos ao pleito do executivo municipal, Zé Nelson voltou a afirmar que o eleitor precisa ter cuidado e analisar a formação de coligações que não fazem sentido algum. “Não dá para entender como o PSOL e PSDB podem estar numa mesma chapa. Isso não faz sentido. Não tenho nada contra o Márcio Souza, mas ele vai ter que explicar para a população que o discurso que ela fala hoje não é o mesmo de anteriormente, onde ele criticava o próprio Ivan Leite e também Carlos Magno”, analisou, frisando que o seu apoio a Gilson Andrade se deve por acreditar que seja o único, atualmente, que possa manter Estância crescendo, igualmente ao período de sua gestão.

