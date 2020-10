115 condutores foram flagrados na Lei Seca e 56 presos

01/10/20 - 12:27:30

A CPTRAN reforçou o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

Equipes ficaram de prontidão, diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, são Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio que dá acesso as BRs 101 e 235.

Além desse efetivo, por ordem do Exmo. Senhor comandante Geral da PMSE, durante os finais de semana, as equipes contavam com reforços de policiais oriundos do serviço extraordinário com o objetivo de aumentar a ostensividade da Polícia Militar.

115(cento e quinze) condutores foram flagrados na operação Lei Seca durante o mês de setembro, onde 56 (cinquenta e seis) tiveram que ser conduzidos a delegacia por estarem visivelmente embriagados ao volante. Destes 115, 21( vinte e um) se envolveram em acidentes de trânsito com sintomas de embriaguez.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito (SAAT) atendeu 64 (sessenta e quatro) acidentes com vitimas. Infelizmente, 02 (dois) condutores de moto perderam suas vidas no trânsito em Aracaju neste mês de setembro. Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT de Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

“Infelizmente ainda flagramos várias pessoas com comportamento inadequado no trânsito ocasionando acidentes e até perdas de vidas, mas a intensificação da fiscalização continuará para que se reduzam estes números na nossa capital”, afirma o MAJ. Silveira, COMANDANTE DA CPTRAN.

A CPTRAN está a disposição da sociedade durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP.

Fonte e foto CPTran