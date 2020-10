A importância da alimentação para a promoção do bem-estar e saúde

Com as mudanças de rotina e o isolamento social muitas pessoas desenvolveram estresse e ansiedade, fazendo com que o consumo de alimentos não saudáveis aumentasse, tais como: biscoitos, chocolates, refrigerantes e outros, conforme o Relatório específico de São Paulo divulgado pela Fiocruz. No entanto, a alimentação é importante não apenas para a saúde física, mas contribui para o bem-estar e o equilíbrio das emoções.

A nutricionista Aylin Correia, do Hapvida, explica como uma alimentação saudável, rica em nutrientes e vitaminas, podem contribuir para uma saúde física, mental e emocional, gerando sensação de bem-estar, bom humor e disposição.

“Uma alimentação balanceada é capaz de proporcionar quantidades necessárias de nutrientes e vitaminas para o corpo, evitando os excessos nocivos. Os neurotransmissores, ligados às nossas emoções estão diretamente relacionados com nossa alimentação. Quanto mais uma dieta é rica em excesso de alimentos processados, menor a nossa produção destes.”, elucida.

A especialista orienta que uma boa alimentação em termos de nutrientes é aquela que contém proteínas, carboidratos complexos e gorduras boas, de acordo com o que indivíduo precisa, a exemplo da couve, salmão, abóbora, linhaça, frutas vermelhas e outros. Destaca que é fundamental reduzir, e até mesmo evitar os alimentos industrializados e processados.

“Os alimentos industrializados e processados podem gerar vários malefícios no nosso organismo, como doenças crônicas, obesidade, e até mesmo depressão.”, enfatiza.

A nutricionista acrescenta que a promoção de bem-estar e a qualidade de vida não está relacionada apenas a alimentação. “Praticar atividade física, se hidratar adequadamente, evitar alimentos processados e industrializados, ter uma boa noite de sono, entre outras, podem ser medidas que vão contribuir para uma melhor qualidade de vida”, orienta.

