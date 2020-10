BNB: BANCO DO NORDESTE APRESENTA CENÁRIOS E TENDÊNCIAS PARA AS MPEs

01/10/20 - 15:15:58

Durante a live, que marca o Dia Nacional da MPE, será entregue premiação a empreendedores que se destacaram com apoio do BNB

“Cenários, tendências pós-pandemia e o papel de um Banco de Desenvolvimento para ampliar a inovação, produtividade e competitividade das MPEs”. É esse o tema da live Dia da MPE, que será realizada pelo Banco do Nordeste, nesta segunda-feira, 5, a partir das 15h.

O evento marca o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado anualmente em 5 de outubro, e será transmitido pelo canal do Banco do Nordeste no Youtube (www.youtube.com/bancodonordesteoficial).

Na ocasião, ocorrerá também a entrega do VI Prêmio Banco do Nordeste MPE 2020, que reconhece os empreendedores do segmento que se destacaram com incentivo e financiamento do BNB.

O painel de abertura contará com a participação do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, do superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Evaldo Cruz, e do diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Eduardo Diogo.

A live terá continuidade com as exposições do secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo Ene, do superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do BNB, Luiz Sérgio Farias, do gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae Nacional, Enio Duarte, e do empresário Helder Montenegro. A mediação será conduzida pelo diretor de Negócios do Banco do Nordeste, Anderson Possa.

Dentre outros assuntos, serão enfocadas as políticas públicas para o segmento, o perfil atual das MPEs e suas necessidades de crédito e o papel do Banco do Nordeste para o fortalecimento da produtividade e inovação e competitividade das MPEs.

Apoio ao segmento

Somente nos primeiros nove meses deste ano, o Banco do Nordeste já investiu R$ 3,4 bilhões por meio do Programa de Financiamento às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e ao Empreendedor Individual (FNE MPE), registrando incremento de 34% nas aplicações quando comparadas a igual período do ano anterior.

Ao considerar todas as fontes recursos, são R$ 3,6 bilhões de investimentos contabilizados, com 39,9 mil operações que beneficiaram 26,7 mil clientes MPE. Atualmente, o Banco do Nordeste atende 211 mil empresas de micro e pequeno porte cujo faturamento anual é de até R$ 4,8 milhões.

