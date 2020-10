Blogueiro “Gordinho do Povo” inicia campanha para vereador de Aracaju

01/10/20 - 16:04:54

Gordinho Do Povo (PCdoB), que também é conhecido por “O homem das notícias”, já iniciou a sua campanha para vereador de Aracaju, onde pretende disputar uma das 24 vagas.

Desde o lançamento da candidatura, após o registro, Gordinho iniciou uma série de visitas e principalmente com plotagem de veículos.

A característica da campanha do blogueiro, é as redes sociais, onde recentemente bateu a marca de 120 mil seguidores no Instagram.

Gordinho diz que já está nas ruas levando a sua mensagem à população, afirmando que “o poder das redes sociais fará a diferença no pleito eleitoral este ano por conta da pandemia”, disse Gordinho e recomendou: “não saia sem máscara”.