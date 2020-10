BPRP E TÁTICO APRENDEM MAIS DE 30 KG DE DROGAS NO BAIRRO SANTA MARIA

01/10/20 - 16:42:40

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu nesta quarta-feira (30) dois suspeitos de traficar drogas no Conjunto 17 de março.

A guarnição realizava patrulhamento na região, quando os policiais receberam a informação de uma carga de drogas seria recebida pela esposa de um traficante da área.

O veículo foi identificado no local e o suspeito confessou que estava com parte da droga. A mulher que recebeu a droga tentou se evadir com 5 tabletes de maconha, mas foi contida.

Na residência dela, local de entrega da droga, foi encontrada prensas hidráulicas, balanças de precisão e quase 1kg de cocaína e outros produto para refino da droga.

Sendo assim, os indivíduos foram conduzidos à delegacia para medidas legais.