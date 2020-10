Campanha Sergipanize-SE lança concurso infantil para comemorar o mês das crianças

01/10/20 - 07:57:40

A campanha Sergipanize-SE, lançada pelo Grupo Banese e Governo de Sergipe, para celebrar a cultura popular, lança nesta quinta, 01, mais uma importante ação: o Concurso Infantil Sergipanize-SE. Em comemoração ao mês das crianças, a iniciativa irá premiar 50 crianças que fizerem os vídeos mais criativos utilizando os personagens dos filtros da campanha, disponíveis no instagram do Museu da Gente Sergipana.

O objetivo é disseminar entre os pequenos o conhecimento acerca da cultura popular do Estado e incentivar entre eles a valorização dessas manifestações. Além de uma iniciativa de aprendizado, o concurso é uma ferramenta de educação e entretenimento.

Para participar, a criança deverá ser personagem de um vídeo utilizando os filtros da campanha, que fazem referência às seguintes manifestações: Lambe Sujo e Caboclinho, São Gonçalo, Taieira, Cacumbi, Chegança, Reisado, Bacamarteiro, Parafuso e o Barco de Fogo. O vídeo deverá ser publicado no feed do Instagram de algum adulto com a #sergipanizese no período de 01 a 07 de outubro. A mesma criança pode ser personagem de mais de um vídeo, e o adulto também pode publicar mais de um vídeo.

As 50 crianças personagens dos vídeos mais criativos serão premiadas com um kit, contendo uma mini escultura de um dos personagens do Largo da Gente Sergipana para colorir, tintas e pincéis.

O resultado do concurso será divulgado no dia 09 de outubro, no site do Museu da Gente Sergipana, e os prêmios serão retirados no Instituto Banese, anexo ao museu, de 13 a 16 de outubro, das 8h às 18h.

Lançada em agosto para celebrar o mês da Cultura Popular e seguindo até o Dia da Sergipanidade, 24 de outubro, a campanha conta com o apoio da TV Sergipe e tem sido uma maneira reinventada de dar continuidade, mesmo com a necessidade do distanciamento social, às comemorações que acontecem todos os anos nesses meses, no Museu da Gente Sergipana. Diante da impossibilidade de contar presencialmente com os brincantes dos grupos culturais e com o público, todo o movimento de imersão, incentivo e conexão com essas manifestações estão acontecendo virtualmente através de plataformas digitais e com interatividade garantida.

Fonte e foto assessoria