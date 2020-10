CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO TEM ALTA E INDICA OTIMISMO PARA FIM DE ANO

Setembro está terminando, mas o mês pode indicar um otimismo do comércio para o restante do ano. É o que registrou o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O indicador chegou a 91,6 pontos, representando um aumento recorde em setembro, uma alta de 14,4% em comparação ao mês de agosto. Essa foi a maior elevação em toda a série histórica do levantamento, que é realizado desde abril de 2011.

Para Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), a acrescente do otimismo no empresário do setor demonstra uma confiança na recuperação da economia após a quarentena provocada pelo coronavírus.

“O comércio passou meses de dificuldades com a crise provocada pelo coronavírus. Mas agora é o momento de olharmos para a frente e buscar a reconstrução. Sabemos que é um caminho difícil para que se chegue ao patamar anterior a pandemia, mas temos razões para pensar positivo”, afirmou.

Pinheiro lembra que a chegada do final do ano é uma boa época para o comércio e, por isso, traz grandes expectativas. “Está chegando o Dia das Crianças e, em dezembro, o Natal e o Réveillon. Estamos otimistas em relação às vendas e a retomada que isso representará para todos os comerciantes”, finalizou o presidente.

