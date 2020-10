Danielle Garcia realiza mini carreata no bairro 18 do Forte em Aracaju

01/10/20 - 14:05:03

Na carreata desta quarta-feira, 30, pelas ruas do 18 do Forte, a delegada Danielle Garcia 23, candidata a prefeita de Aracaju, e Valadares Filho, candidato a vice-prefeito, receberam mais uma vez o apoio da população, que demonstrou a esperança em uma gestão que tenha um olhar especial para os bairros mais periféricos da capital.

Os candidatos compreenderam esse sentimento dos moradores da localidade ao constatar alguns problemas, como ruas mal pavimentadas. “Aqui na periferia a gente não vê asfalto como a gente vê nas áreas nobres da cidade. É triste vê isso. Infelizmente, a atual gestão escolheu alguns poucos bairros para priorizar, só que não é isso que a população espera. A gestão tem que ser para todos os bairros”, destacou Danielle Garcia.

Outro ponto observado pelos candidatos foi a situação da Praça Maria Quitéria de Jesus (em frente ao 28º Batalhão de Caçadores). “Essa é mais uma das tantas praças que a gente vê abandonadas na cidade. Sei a importância da juventude estar envolvida com o esporte e atividades recreativas. Por isso, nossas praças precisam estar conservadas, pois, além do esporte e lazer, são espaços de convivência entre a população. Infelizmente, não é isso que estamos vendo”, salientou a candidata.

Valadares Filho destacou a importância de levar aos bairros as propostas para transformar Aracaju. “A população já percebeu, mesmo antes de começar os programas eleitorais na TV, que Danielle Garcia está com coragem e determinação para implementar as mudanças que a cidade precisa, observando e atendendo as demandas de cada bairro”, ressaltou.

Ascom/Danielle Garcia 23