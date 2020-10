Deputado Ibrain Monteiro quer mais policiamento para Lagarto

01/10/20 - 16:55:08

Foi aprovada nesta quinta-feira, 01, a indicação Nº 513/2020, de autoria do deputado Ibrain Monteiro (PSC). O documento solicita maior policiamento na cidade de Lagarto, objetivando com isso maior fiscalização e inibição da prática delituosa.

Segundo o parlamentar, a segurança da população está enfrentando maior dificuldade com o isolamento social. Isso em razão do trabalho que está sendo realizando dentro de casa pelos funcionários.

“Durante a pandemia com as pessoas em isolamento social, a criminalidade passou a cometer mais delitos. Nossa intenção com essa indicação é promover mais efetivo policial e recuperar a frota de veículos da PM com o intuito de garantir mais segurança e uma maior cobertura policial para o povo lagartense, da sede do município e dos povoados. Agradeço aos colegas deputados pela aprovação de nossa indicação”, afirmou Ibrain Monteiro.

A indicação foi aprovada na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira