Educação abre inscrições para I Mostra de Curta-Metragem

01/10/20 - 05:05:07

O objetivo é o de estimular uma campanha de conservação, cuidado e devolução dos livros didáticos e literários

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), abriu as inscrições para a I Mostra de Curta-Metragem “Curtindo o Livro: Eu conservo os livros didáticos e literários”, destinado às unidades de ensino da rede pública estadual, com o objetivo de estimular uma campanha de conservação, cuidado e devolução dos livros didáticos e literários. Através desta ação será selecionado um vídeo curta-metragem por diretoria regional de educação, produzido em qualquer formato por um ou mais estudantes com a orientação de professores da rede pública estadual.

As inscrições se iniciam nesta quarta-feira, 30 de setembro, e prosseguem até o dia 30 de outubro, devendo ser realizadas exclusivamente de forma virtual, por meio de preenchimento da ficha online disponível por meio do link:https://forms.gle/HGRzw1ELX3CGgP599. Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá informar o link que permite o acesso ao curta-metragem produzido, para que seja apreciado pela comissão avaliadora.

Os vídeos curtas-metragens deverão ter a duração máxima de 60 segundos e precisarão contemplar as temáticas da conservação dos livros didáticos e literários e de sua devolução em bom estado. Eles deverão ser publicados, preferencialmente, na rede social da unidade de ensino, e o link que permite o acesso ao curta-metragem deverá ser informado corretamente na ficha de inscrição. Não serão aceitos curtas-metragens com caráter comercial, político-partidário ou publicitário.

Os estudantes deverão respeitar o distanciamento social, mantendo uma distância segura de no mínimo dois metros e também a obrigatoriedade do uso de máscaras individuais, caso desejem produzir o vídeo em equipe.

Inscrição e seleção

A inscrição deverá ser realizada pelo professor orientador ou pelo diretor escolar, que deverá inserir os dados necessários no formulário online. Cada unidade de ensino da rede estadual de Sergipe poderá inscrever um curta-metragem por vez. Ou seja, para inscrever mais de um vídeo, será necessário preencher a ficha de inscrição online mais de uma vez.

As obras audiovisuais serão selecionadas no período de 3 a 20 de novembro de 2020, por uma comissão de avaliação. As 10 obras selecionadas serão apresentadas durante a I Mostra de Curta-Metragem “Curtindo o Livro: Eu conservo os livros didáticos e literários”, entre os dias 26 e 30 de novembro. A I Mostra ocorrerá virtualmente, e os 10 vídeos selecionados serão postados no canal do YouTube “Educação Sergipe”.

Os membros da comissão de avaliação apreciarão os vídeos e a cada um deles atribuirão nota de acordo com alguns critérios específicos, como ineditismo e relevância conceitual; propostas estéticas e conceituais que se utilizem criativamente de meios de produção; pertinência ao tema proposto: conservação, cuidado e devolução dos livros didáticos e literários; e impacto social e cultural conforme curtidas recebidas na rede social onde o vídeo for divulgado.

Para o professor Marcos Vinícius Melo dos Anjos, coordenador da Divisão de Apoio à Leitura e Gestão do Livro Didático (Dalegel/Dase/Seduc), esta ação é tida como de fundamental importância. “Quando convidamos os estudantes a serem protagonistas por meio de um concurso como esse, o fato de estarem envolvidos nessa temática faz com que se reforce nos estudantes a cultura da conservação do livro. Isso resulta em um ganho para a Seduc e um ganho para os estudantes”, disse. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3194-3264.

