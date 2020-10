Edvaldo e Katarina se reúnem com candidatos a vereador do PSD

01/10/20 - 14:26:44

“Edvaldo encontrou uma cidade desesperançada em 2017, com dívidas de R$ 540 milhões, salários atrasados, lixo na rua, escolas paralisadas. Ele trabalhou muito e organizou a prefeitura. Hoje temos uma cidade que não deve nada a nenhuma outra, temos obras da Zona Norte à Zona Sul, para toda a sociedade. Edvaldo transformou Aracaju. É por isso que o PSD está com Edvaldo. Por reconhecimento e gratidão”.

A declaração é do deputado federal Fábio Mitidieri, presidente do PSD em Aracaju, durante evento, na noite desta quarta-feira, 30, com os candidatos a vereador do partido, que recepcionaram o prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, e sua vice, a delegada Katarina Feitoza. O encontro respeitou os protocolos sanitários de distanciamento social, uso de máscaras, disponibilização de álcool gel a 70% e medição de temperatura para acesso ao auditório.

“Esta é uma reunião significativa. Mostra a unidade do nosso partido em favor da continuidade deste projeto que está transformando Aracaju. Eu sou encantado pela administração de Edvaldo. A cidade é um canteiro de obras, mas é também uma cidade cada vez mais humanizada. Edvaldo sabe administrar, é um homem trabalhador, que abdica da sua vida para cuidar de todos nós e de Aracaju”, afirmou o vereador Manoel Marcos (PSD).

Da mesma forma, o vereador Nitinho Vitale (PSD), presidente da Câmara Municipal de Aracaju, se disse “honrado” em poder andar pela cidade e se deparar com obras de Edvaldo pela cidade inteira”. “Estou muito confiante na vitória de Edvaldo e Katarina”, disse. O candidato a vereador Professor Mauro também afirmou sua confiança no êxito eleitoral. “Faremos o possível para alcançar a vitória e dar continuidade ao trabalho de Edvaldo. Esta é uma frente de batalha, na qual Edvaldo e Katarina podem contar conosco”, declarou.

Edvaldo agradeceu o apoio e o entusiasmo das lideranças do PSD e dos candidatos a vereador. Ele afirmou que escolheu a reunião se transformou no primeiro ato oficial de sua campanha como forma de homenagear o partido. “O PSD é o partido que compõe a nossa chapa, com a minha vice, Katarina Feitoza. É um partido de amigos. Damos hoje o primeiro passo para a vitória”, disse.

Candidato à reeleição, o prefeito reafirmou seus principais compromissos com a cidade e com os aracajuanos. “Sou o prefeito de todos para todos, que governo por todos, que quero continuar trabalhando por esta cidade com todo desempenho e responsabilidade. Gosto de ser prefeito, não pela vaidade do cargo, mas para poder levar felicidade às pessoas. Queremos preparar Aracaju para o futuro, realizando obras e transformando a cidade para melhor”, declarou.

A candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, também expressou sua gratidão ao partido por ter definido seu nome para integrar a chapa com Edvaldo. “Estou em casa, com pessoas que estão me ajudando muito e tenho toda a disposição para trabalhar pela minha cidade ao lado do prefeito Edvaldo, um gestor com muita experiência e capacidade. Não temos outros candidato a prefeito com as qualidades de Edvaldo. É o prefeito que tem obra em toda a cidade”, afirmou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes