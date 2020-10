Equipe da Saúde de Sergipe conhece experiências do PlanificaSUS em MG

Para secretária Mércia Feitosa, fortalecer a Atenção Primária à Saúde é fundamental para que Sergipe avance na construção da rede

A secretária de Estado da Saúde de Sergipe, Mércia Feitosa, e uma equipe técnica da pasta visitaram o Centro Colaborador do PlanificaSUS em Uberlândia, Minas Gerais, durante dois dias. O objetivo foi conhecer a estrutura do projeto no município, incluindo toda a rede ambulatorial, especializada e hospitalar, visando a ampliação do PlanificaSUS em Sergipe, que já tem duas regiões atendidas: Itabaiana e Lagarto.

Acompanhada da diretora de Atenção Primária à Saúde (APS), Flávia Diniz, da coordenadora estadual da APS, Gildete Ávila, e do presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Enock Ribeiro, a secretária foi recebida pelo superintendente regional de Saúde de Uberlândia, Marcelo Pires, representando o secretário de Estado da Saúde, e pelo secretário Municipal de Saúde, Gladistone Cunha Filho.

Recepcionada pelo prefeito Odelmo Leão, Mércia disse que a visita foi bastante proveitosa. “Processos de trabalho consolidados, grande articulação entre APS e Rede Especializada. A presença do Cosems foi estratégica porque irá nos ajudar na mobilização dos municípios. Daqui levaremos exemplos de experiências exitosas. Fortalecer a APS é fundamental para avançarmos na construção da rede. Nossos agradecimentos ao prefeito Odelmo e toda sua equipe que nos recebeu de braços abertos”, afirmou.

PlanificaSUS

O projeto de Planificação da Atenção à Saúde (PlanificaSUS) busca qualificar a rede de saúde e ampliar a sua resolutividade, atuando na promoção e prevenção. O Planifica vem com uma proposta diferencial, que é o modelo de atenção centrado na continuidade do atendimento ao paciente. Esse é um olhar diferenciado, acompanhando o paciente que se encontra e que fica dentro do seu território na Unidade Básica, em um complemento ao cuidado.

Fonte e foto SES