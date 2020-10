Está aberta a temporada das crianças no shopping RioMar Aracaju

01/10/20 - 10:23:41

RioMar Aracaju recebe o Festival Infantil e a partir de 1º de outubro inicia as comemorações pelo Dia das Crianças

O mês das crianças começa com muita diversão no RioMar. Em outubro, o shopping promove o Festival Infantil, com uma programação especial recheada de aventuras e gostosuras. A partir do dia 1º de outubro, o ‘Conto dos Dragões’ e ‘DivertidaMesa’ irão invadir os corredores do shopping levando os pequenos a uma incrível viagem pelo mundo da imaginação, aventuras, cores e sabores.

Expoconto ‘Os Dragões e o Reino de RioMar’

A história inicia na área externa do shopping, onde o Dragão de Batalha, uma criatura com duas cabeças, comanda a invasão ao centro de compras. A narrativa, escrita pelo cartunista André Comanche (@do.conto.ao.traco), irá promover a interação de meninos e meninas entre o conto e dragões animatrônicos, com tamanhos que variam de 2 a 4 metros de altura, expostos nos corredores do primeiro piso do shopping. Seguindo as pegadas, as crianças deverão realizar o roteiro medieval visitando primeiro o Dragão de Batalha, no estacionamento A, e percorrendo o mall para descobrir o desfecho do expoconto ‘Os Dragões e o Reino de RioMar’, uma trama cheia de aventuras criada por Comanche exclusivamente para os pequenos frequentadores do empreendimento.

Por meio de totens posicionados ao lado de cada criatura, a criançada poderá acompanhar história dos dragões através de capítulos e imagens. A exposição permanecerá no shopping até o dia 30 de outubro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos das 12h às 20h. O acesso à visitação será gratuito.

Mesa Posta ‘DivertidaMesa’

Outra atração do RioMar para o mês da criançada será a exposição DivertidaMesa, mostra de mesas infantis com curadoria da promoter Taiana Pithon, que irá homenagear pequenos influenciadores. Sete profissionais entre arquitetos e designers de interiores criarão ambientes com temas que fazem parte do dia a dia dos homenageados. De 1º a 20 de outubro, a mostra promete compor o espaço com cores, sabores, beleza e muita alegria. DivertidaMesa ficará em exposição próximo à loja Preçolândia, no segundo piso do shopping, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso também será gratuito.

Confira o tema da DivertidaMesa e os homenageados desta edição do Festival Infantil:

Pedro Pithon (@pedropithon) – Mesa Aventureiros produzida pelo designer de interiores Edney Evangelista (@edneyevangelistadesigner)

Júlia e Gustavo (@pequenossergipanos) – Mesa Piquenique dos Irmãos concebida pelo designer de interiores George Barbosa (@georgebarbosadesigner)

Lara e Luisa (@lara_luisa_emdobro) – Mesa Brunch das Gêmeas criada pela designer de interiores Lu Guedes (@luguedesinteriores)

Maria Antônia (@maria_antonia_confeitaria) – Mesa da Confeiteira, uma criação da arquiteta e designer de interiores Ana Romélia (@anaromeliaarquitetura)

Manu e Ester (@eurafaellavieira) – Mesa Café da Manhã Infantil executada pela arquiteta Renata Lopes (@renatalopes.arquiteta)

Maria Fernanda (@lanachirley) – Mesa da Pequena Fashionista pela arquiteta Flávia Barreto (@flaviabarretoarquiteta)

Maria Valentina (@valentinamachado) – Mesa Aniversário da Boneca produzida pela arquiteta Rose Oliveira (@roseoliveiraarqeurb)

Além dos arquitetos e designers de interiores, o evento conta com a parceria das lojas Preçolândia, PBKids e Le Biscuit.

Da assessoria

Imagem do cartunista André Comanche_Divulgação