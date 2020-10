GOVERNO DE SERGIPE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

01/10/20 - 07:45:42

Foi publicado no Diário Oficial do estado de Sergipe desta quinta-feira (1º) o decreto de situação de emergência no município de Frei Paulo em virtude das secas.

Sobre a seca, o governo explica que as chuvas de inverno foram insuficientes para a formação de estoque de água nos reservatórios, açudes, tanques, barreiros e cisternas existentes na Zona Rural do município.

O decreto é válido por 180 dias e, durante o período o poder público pode intervir nas áreas afetadas pela seca a fim de garantir benefícios e auxílios necessários para a superação da seca.

Também ficam dispensadas licitações de contratos de aquisição de bens necessários às atividades de respostas aos desastres, desde que possam ser concluídas dentro do prazo.

De acordo com o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (DEPEC) atualmente 11 municípios sergipanos são atendidos pela Operação Pipa que é operacionalizada pelo exército brasileiro (28 BC) com recursos federais. Ao todo são 62 caminhões-pipa levam água potável aos 11 municípios.

Mais de 40 mil pessoas dos municípios de Canindé do São Francisco, Carira, Frei Paulo, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto são beneficiadas pelo programa.

Foto redes sociais