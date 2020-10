NOTA DE REPÚDIO – CAMPANHA ADAILTON – 22 – PREFEITO DE ITABAIANA

01/10/20 - 05:16:21

Vimos através desta manifestar nosso mais profundo repúdio a uma nova fake news, acompanhada por disparo em massa oriundo do Paquistão (código de área 92), que visam, claramente, levar intranquilidade à sociedade itabaianense. Desta vez, milhares de mensagens estão sendo enviadas para celulares de pessoas de Itabaiana e de outras cidades sergipanas com uma afirmação descabida de que o candidato a Prefeito de Itabaiana, Adailton (22), teria processado a Prefeitura em busca de ressarcimento de valores trabalhistas.

Em verdade, após a Justiça ter dado ganho de causa, considerando procedente, o próprio Adailton informou a sua Desistência da Ação, o que equivaleu a extinção do processo, numa atitude muito diferente de determinadas pessoas, que hoje, inclusive, são candidatos ou apoiam candidaturas em campos opostos ao de Adailton, pois essas figuras públicas, além de entrarem na Justiça do Trabalho, levaram seus processos até o fim, sendo, inclusive, pagos pela atual gestão do prefeito Valmir de Francisquinho.

Mas, para além da fake news, a CAMPANHA ADAILTON – 22 – PREFEITO DE ITABAIANA reforça a indignação e a sede por Justiça ao constatar que, mais uma vez, estão se utilizando de um crime eleitoral grave, o disparo em massa de mensagens apócrifas e mentirosas, através daquela que se configura cada vez mais como sendo uma organização criminosa com ramificações internacionais. Não haverá trégua, não haverá um só segundo de descanso, pois o jurídico que representa a candidatura de Adailton tomará as providências cabíveis, inclusive em termos nacionais e internacionais, acionando todas as instâncias necessárias para que esse crime seja devidamente apurado e seus autores sejam exemplarmente punidos.

Por fim, esta nota traz a palavra daquele que, ao lado do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, tem sofrido os mais covardes ataques, seja em emissoras de rádio ligadas umbilicalmente aos seus adversários, seja no cometimento de crimes na internet. Mas nem esses percalços farão tanto Valmir, quando Adailton, desistirem de um propósito nobre: impedir que Itabaiana volte às mãos de gente perseguidora e de maus pagadores, para ficar em apenas dois péssimos exemplos que fizeram parte da política itabaianense. O passado nefasto não retornará! Com a palavra, Adailton:

“Atitude covarde, de quem se esconde atrás da internet para lançar mentiras na tentativa de atacar a imagem de quem quer que seja é crime. E assim será combatido. Disparar em massa informações para redes sociais é outro crime, que também será combatido. Mas é preciso que deixemos clara uma coisa: esses ataques não esmorecerão, não atingirão nem a mim e nem a Valmir, uma vez que nós temos firmeza de propósito e muita fé em Deus. Mas, ao tentarem aterrorizar a população de Itabaiana, esses criminosos encontrarão em mim um defensor intransigente de nosso povo. Quem ousar mentir, malograr, ofender e humilhar o nosso povo, vai se ver comigo e com nossa gente. Seremos um exército que não descansará enquanto esses facínoras, esses marginais, internéticos ou não, não forem punidos na forma da lei. E Itabaiana sabe que pode contar comigo nessa luta!”, finaliza Adailton Sousa Rezende.

ASCOM/PL ITABAIANA