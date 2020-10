O valor do debate

Por Adiberto de Souza *

Por causa da pandemia do coronavírus, a campanha para a Prefeitura de Aracaju pode não contar com o tradicional debate dos candidatos na televisão. A TV Atalaia já decidiu que não promoverá o confronto de ideias agora no 1º turno, enquanto a TV Sergipe só o fará se houver acordo para que participem apenas os quatro prefeituráveis melhores colocados nas pesquisas. Tomara que isso ocorra, pois o debate televisivo é uma grande oportunidade para o eleitor tirar dúvidas, analisar as propostas e, quem sabe, escolher aquele que lhe pareça mais preparado para administrar a capital. Diferente do horário eleitoral, produzido por marqueteiros para apresentar o prefeiturável como o mais competente, o debate ao vivo permite ao cidadão observar as reações do candidato, suas surpresa, insegurança, firmeza, serenidade e domínio da situação. Os confrontos de ideias entre adversários desempenham um papel fundamental para a cidadania. Então, vamos torcer para que tenhamos pelo menos um debate televisivo nessa campanha do 1º turno. Aguardemos, portanto!

Correndo a sacolinha

Uma boa notícia para quem está devendo ao estado. O governo de Sergipe está parcelando o ICMS atrasado e oferecendo descontos de até 95% do valor das multas, além de prorrogar o pagamento dos juros. Estendidos a todas as dívidas tributárias contraídas antes do dia 30 de junho último, os benefícios foram aprovados, ontem, pela Assembleia. O Projeto do governo se fundamenta em convênio firmado com o Conselho Nacional de Política Fazendária autorizando estados a conceder o parcelamento de dívidas tributárias. Você tá nessa? Marminino!

Agora vai!

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) é um dos 10 novos vice-líderes do governo Bolsonaro na Câmara. “Estarei ajudando na articulação para aprovação de matérias importantes para o país”, disse Ribeiro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recepcionou os 10 novos vice-líderes com um café da manhã no Palácio da Alvorada. Assim com a maioria dos escolhidos, Gustinho faz parte do famoso “centrão”, grupo de parlamentares que não consegue viver longe das mordomias governistas. Crendeuspai!

Cortando na carne

O interventor de Canindé do São Francisco, Edgard Mota, voltou a reunir os secretários e o coordenador do Controle Interno. Pediu sugestões para diminuir drasticamente as despesas das Secretarias e órgãos municipais. Todos têm até amanhã para apresentar o diagnóstico solicitado. Edgard Mota entende que reduzir às despesas a um índice inferior ao previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal é o único remédio para recolocar a prefeitura nos trilhos da governabilidade. Taí uma missão pra lá de difícil. Danôsse!

Ataque paquistanês

O candidato a prefeito de Itabaiana, Adailton Souza (PR), está tiririca com mais uma fake news propagada contra ele. Acusando o prefeiturável de ter colocado a prefeitura na Justiça, o disparo em massa da mentira foi feito através de um número telefônico do Paquistão. Vixe! Segundo Adailton, diferente de alguns seus adversários, que processaram a prefeitura serrana, ele abriu mão de ação idêntica, permitindo a extinção do processo. O candidato já pediu à Polícia para identificar o responsável pelo telefone da discórdia, que é operado do distante país asiático. Misericórdia!

Loteria estadual

O governo de Sergipe pode criar uma loteria estadual.Basta se fundamentar em decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a União não tem monopólio para manter jogos lotéricos. Pelo que decidiram os ministros, os jogos podem ser criados e explorados também pelos estados, desde que respeitando a regulamentação federal. As loterias são uma uma oportunidade para os estados conseguirem recursos nesta fase de grave crise financeira causada pela Covid-19. Aff Maria!

Atotô Obaluaê!

E o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), tem aproveitado a campanha para prestigiar a religião de matriz africana. No último domingo, dia de Cosme e Damião, o petista visitou o Terreiro de Mãe Neide, no bairro Santos Dumont. Ontem, Márcio foi recebido ao som de atabaques no terreiro de Pai Binho, localizado no conjunto Augusto Franco. “A liberdade de crer é razão da existência de cada pessoa. Basta de preconceito contra o povo preto, contra a religião de matriz africana”, discursou Macedo. Para quem não sabe, Pai Binho é candidato a vereador pelo PT. Ah, bom!

Votos perdidos

Um aviso aos senhores candidatos: não percam tempo pedindo votos nos presídios. É que, embora tendo direito, os presos provisórios de Sergipe não vão às urnas este ano. O impedimento é porque, segundo a Justiça Eleitoral, nas cadeias estaduais não há número suficiente de reclusos com direito a voto que garanta a instalação de uma seção eleitoral. A Lei determina que para receber uma urna o presídio deve ter ao menos 20 presos provisórios. Vixe!

Tapa na macaca

O porte de drogas para consumo próprio não poderá ser considerado para agravar a pena se a mesma pessoa for flagrada novamente com a mão na “massa”. O caráter de reincidência desses casos foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os ministros entenderam que “a punição deve se limitar a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou participação em curso educativo”. Pois tá!

Anarriê!

De um bebinho, numa bodega da zona norte de Aracaju: “Com a força dos partidos do Centrão no governo de Bolsonaro, é bem capaz de as quadrilhas invadirem o Palácio da Alvorada na primeira festa junina pós-pandemia”. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 18 de dezembro de 1916.

* É editor do Portal Destaquenotícias