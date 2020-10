OBSERVATÓRIO MOSTRA OS MUNICÍPIOS QUE MAIS GERARAM EMPREGOS EM SERGIPE

01/10/20 - 11:15:46

Dados do Caged, do Ministério da Economia, revelam que Sergipe encerrou o mês de agosto com a abertura de 368 postos de trabalho. No acumulado do ano (com ajuste), foram perdidas 14.801 vagas. O estoque de empregos no mês ficou em 270.124 postos.

As informações foram analisadas e divulgadas pelo Observatório de Sergipe/ Superplan.

Construção soma 569 novas vagas e puxa saldo

Dos cinco setores observados, Serviços (-267 vagas) e Indústria (-97) foram os que fecharam emprego. O resultado positivo do estado foi impulsionado, sobretudo, pela Construção Civil, que criou 569 postos.

O Comércio (+162) e a Agropecuária (+1) também geraram vagas. Na construção, o destaque foi ‘construção de edifícios’ (+318). Já no comércio, a atividade ‘comércio varejista’ (+116), mais especificamente, de ‘materiais de construção’ (+60) e de ‘produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos’ (+42).

Municípios que mais geraram emprego no mês: Aracaju (+355), Lagarto (+161) e Estância (+79).

Municípios que mais perderam empregos no mês: Laranjeiras (-395), Japoatã (-49) e Neópolis (-37).

Fonte Observatório de Sergipe