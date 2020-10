PCdoB DIZ QUE INFORMAÇÃO DE RENÚNCIA DE CANDIDATURAS É “IRRESPONSÁVEL”

01/10/20 - 16:20:00

O diretório municipal do PCdoB de Aracaju,emitiu nota nesta quinta-feira (01) dizendo que vê com profunda estranheza a “irresponsável” informação de renúncia coletiva de algumas candidatas do partido.

Segundo a nota, “a informação veiculada em um portal de notícias, em que afirma a revolta das candidatas, é completamente equivocada e parece ter por trás dessa informação algum interesse de natureza política, pois em momento algum os dirigentes do partido foram procurados pelo portal de notícias”.

O diretório diz ainda que “como todos sabem, o PCdoB tem recursos do Fundo Partidário, as candidatas têm obrigatoriamente no mínimo trinta por cento dos recursos e estamos construindo todo o processo de estruturação de campanha de todos os candidatos, prioritariamente das mulheres. Referente ao Fundo Eleitoral para candidatos à Câmara Municipal, a primeira parcela do valor já foi definida pela direção nacional do PCdoB”.