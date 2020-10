Prefeitura inicia cadastramento de ambulantes na praia da Cinelândia

01/10/20 - 15:03:22

Na manhã desta quinta-feira, 1º de outubro, a Prefeitura de Aracaju deu início ao processo de cadastramento dos ambulantes que comercializam na faixa de areia na praia da Cinelândia, zona Sul da cidade. A iniciativa tem por objetivo evitar novas e desordenadas ocupações no local, além de outras situações que possam ir de encontro às medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus na capital.

Conforme detalhou o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, com o estabelecimento da bandeira verde de retomada econômica pelo Governo do Estado, a praia passou a ser um ponto de encontro de muitas pessoas o que ocasionou, consequentemente, em um crescimento considerável deste tipo de atividade, principalmente nesta região litorânea.

“Por isso, iniciamos esse cadastro, que deve acontecer em toda a extensão a Orla, com o intuito de criar uma delimitação na área e padronização e, assim, reorganizar o espaço para atender melhor os frequentadores e turistas, respeitando as condições sanitárias”, enfatizou o presidente.

Ele destacou também o trabalho de conscientização que vem sendo feito, paralelamente, no tocante ao descarte irregular dos resíduos sólidos. Somente no último final de semana, a Emsurb recolheu cerca de 17 toneladas de resíduos, o que representa um aumento quase 6 vezes maior do que a média habitual.

Recadastramento

Desde o início de setembro, a Emsurb realiza o recadastramento dos proprietários de bares, restaurantes, sorveterias, lanchonetes, quiosques e afins, instalados no calçadão da Orla da praia de Atalaia. O intuito desta ação é atualizar os dados dos mesmos, em decorrência da transferência do gerenciamento do espaço da Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe (SPU/SE) para a administração municipal, ocorrida em março passado.

Foto: Felipe Goettenauer

Assessoria da Emsurb