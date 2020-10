Republicanos vai processar Danielle, que cedeu a políticos habituais e abandonou a ideia do ‘novo’ para se candidatar

01/10/20 - 18:48:55

O Republicanos decidiu acionar a candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania) na Justiça Eleitoral pelas “declarações sem provas” que ela fez em vídeo, postado nas redes sociais, acusando a legenda de dar apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), em troca de cargos.

Danielle expôs declarações assinadas e registradas em cartório pelo partidos que a apoiam – PSB, PSDB e PL – de que não seriam contemplados com cargos na administração, caso ela fosse eleita prefeita de Aracaju nas eleições de novembro. O Republicanos não vai soliitar a retirada do vídeo, “o processo será por perdas e danos morais”.

O Republicanos considera que a delegada Daniella Garcia é “despreparada e não tem argumento para suficiente para mostrar capacidade de disputar o mandato para a Prefeitura de Aracaju”. Admite que quem “tem que se explicar é a própria Danielle Garcia, porque pregava a ‘nova política’, e trocou isso por apoio de políticos que sempre atuaram no Estado, o que não temos nada contra essa composição”.

Segundo ainda membros do Progressistas, “quem tinha preconceitos contra políticos que sempre atuaram na vida pública de Sergipe era a própria candidata Danielle Garcia, que cedeu do que pregava antes exatamente por interesses políticos, já que não encontrou no ‘novo’ que pregava sustentação para sua candidatura a prefeita de Aracaju”