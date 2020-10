ROUBOS DE CABO CAUSA O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DOIS MUNICÍPIOS

01/10/20 - 12:44:46

Um roubo de cabos de energia e materiais elétricos da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) ocorrido entre terça e quarta-feira, ocasionou o desabastecimento de água nos municípios de Salgado, Simão Dias e Lagarto, no Centro Sul de Sergipe.

Nesta quarta-feira (30), policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) prenderam dois homens por suspeita de receptação na Rodovia Lourival Batista, município de Salgado.

A prisão aconteceu após os policiais da 2ª Cia/6º BPM tomarem conhecimento que havia dois homens em atitude suspeita na Rodovia Lourival Batista, município de Salgado, próximo à entrada da Subestação da Deso, onde, de acordo com as informações, houve um acidente de trânsito na noite dessa terça-feira (29).

Assim que chegaram ao local, os policiais visualizaram os suspeitos próximos a um veículo Chevrolet L 200. Nas imediações, os policiais encontraram vários cabos de cobre, os quais tinham sido roubados da subestação na noite da terça, segundo informações policiais.

Com o apoio de policiais civis, que já estavam na subestação investigando o caso, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Salgado.

Em conjunto com a Polícia Militar, também participaram das diligências as equipes da Delegacias Regional de Lagarto, da Delegacia de Salgado, da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Informações e foto SSP