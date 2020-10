Supremo libera privatização de refinarias da Petrobras sem autorização do Congresso

01/10/20 - 20:11:15

Por 6 votos a 4, o Supremo Tribual Federal (STF) liberou a venda de refinarias pela Petrobras, sem necessidade de autorização prévia do Congresso. A estatal planeja vender 8 de suas 13 refinarias até 2024, o que representa metade de sua capacidade de refino de petróleo. A operação pode gerar um reforço de caixa de até US$ 30 bilhões. O objetivo é reduzir o endividamento para reforçar investimentos no pré-sal.

Em agosto, o Congresso questionou no STF a forma da venda. Argumentou que a Petrobras vem se desfazendo dos ativos transformando as refinarias em subsidiárias, de modo que a venda não precise passar pelo aval dos parlamentares, como ocorre com estatais.

No julgamento desta quinta-feira (01), o relator, Edson Fachin, votou pela suspensão do processo de desinvestimento, de modo a discutir numa outra ação, relativa a privatização, como a venda de refinarias deveria ocorrer.

Ele foi seguido por Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello.

“Zelar pelos dos bens pertencentes à União e a disponibilidade destes é atribuição do Congresso Nacional, sendo obrigatória sua participação para sustar atos que exorbitem o poder regulamentar do Poder Executivo”, afirmou hoje na sessão.

Alexandre de Moraes abriu a divergência e obteve a adesão da maioria, com os votos de Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux.

“Não se perde com criação de subsidiária. Não me parece que haja qualquer desrespeito à decisão do STF. Não há desvio de finalidade, não há fraude. Não é para fatiar, mas é um elaborado plano voltado para garantir maiores investimentos, priorizar determinadas áreas e garantir maior eficiência e eficácia. Processo de desinvestimento pretende garantir melhor realocação das verbas da estatal”, afirmou Moraes no julgamento.