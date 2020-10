TAMBOR DE ÓLEO ENCONTRADO NA PRAIA DOS NÁUFRAGOS EM ARACAJU

01/10/20 - 06:44:26

Um tambor de óleo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (30), na Praia dos Náufragos, em Aracaju. A Capitania dos Portos de Sergipe foi acionada e se deslocou até o local para verificar a ocorrência.

Trata-se de um tambor diferente dos encontrados no ano passado. Assim que informada do ocorrido, a CPSE enviou uma equipe de Inspeção Naval ao local do incidente a fim de verificar a ocorrência.

As seguintes ações foram adotadas: –

limpeza da área e recolhimento do tambor; e coleta de amostras para análise pelo Instituto de Pesquisas do Mar Almirante Paulo Moreira.

A Capitania dos Portos pede que a população ligue para o número 185, caso encontre óleo em alguma praia.

Somente este ano, pelo menos três ocorrências desse tipo foram registradas em Sergipe. No dia 17 de fevereiro, um barril de óleo foi encontrado por populares na Praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros.