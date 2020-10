Últimos dias para inscrições do programa de trainees de 2021 da Energisa

Vagas estão disponíveis para Sergipe e mais nos 10 estados onde a Energisa atua. Inscrições encerram neste domingo, 04.

Esta é a última semana para inscrições no Programa de Trainees 2021 do Grupo Energisa. A empresa procura por jovens profissionais criativos, inovadores, com formação em diversas áreas, entre julho de 2018 e dezembro de 2020. As inscrições vão até este domingo, 04 de outubro, através do site https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa.

“Hoje somos mais que uma empresa de distribuição de energia, somos uma plataforma de serviços energéticos, com atuação em diversos segmentos do setor. Por isso, procuramos profissionais recém formados em áreas não apenas ligadas à engenharia elétrica. Queremos futuros líderes com formações diversas como matemáticos, físicos, engenheiros agrônomos, ciências atuariais, economia e marketing”, comenta Antônio Negreiros, diretor de gente do Grupo Energisa.

O programa tem duração de nove meses e previsão para começar em janeiro do próximo ano. Um dos diferenciais do programa é que, após o período como trainee, o participante já é contratado para ingressar em uma das empresas do Grupo, que hoje atua em 11 estados (PB, MG, RJ, SE, MT, MS, TO, SP, PR, RO e AC), em diversas regiões do país.

É importante que os candidatos tenham espírito de liderança e disponibilidade para mudanças de domicílio e viagens. “Essa é uma grande oportunidade de iniciar uma trajetória profissional de sucesso em uma empresa que é 5º maior em distribuição de energia elétrica”, pontua Negreiros.

O processo também oferece treinamentos técnicos e comportamentais, além de acompanhamento dos gestores e da equipe de recursos humanos, para mentoria e capacitações, que garantirão um futuro de sucesso na empresa. Os benefícios são compatíveis com o mercado de trabalho.

O Trainee Energisa existe desde 2000, e já contratou cerca de 130 jovens profissionais, muitos deles com postos de liderança na empresa, como o Lorenzo Carnielli, que hoje lidera uma área responsável por dar suporte à gestão estratégica da companhia. “Participar desse programa me trouxe experiências fundamentais para o desenvolvimento de minhas habilidades e aqui empresa fui trilhando um caminho de evolução. Isso me fez crescer como profissional e trouxe a visão de mercado para assumir o cargo que ocupo hoje”, relata.

Sobre o Grupo Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

Fonte e foto assessoria