UNIT TEM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DA PRESIDÊNCIA

01/10/20 - 14:53:19

O órgão central do Sistema de Controle Interno apresentou o modelo de funcionamento das áreas de ouvidoria, compliance e auditoria.

Com o objetivo de conhecer a dinâmica de funcionamento das áreas de auditoria, compliance e ouvidoria da Presidência da República, o Magnífico Reitor, Jouberto Uchôa de Mendonça, o Vice Presidente de Relações Institucionais da Sociedade de Educação Tiradentes S/A, Saumíneo Nascimento e o Vice Presidente Jurídico da Sociedade de Educação Tiradentes S/A, Wilson Macedo, participaram nesta quinta-feira, 01, de uma reunião técnica de trabalho com a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República.

“A Universidade Tiradentes tem buscado reforçar estas áreas e tem como referencial, o que está sendo feito na Presidência da República, sendo assim, essas informações são relevantes para uma maior aderência aos princípios e preceitos de integridade ética”, explica Saumíneo Nascimento.

O secretário de Controle Interno da Presidência da República, Edson Leonardo Dalescio Sá Teles, que coordenou a reunião online, repassou algumas experiências e informações orientativas de funcionalidade e direcionamento de trabalhos para as áreas estruturadas da Universidade Tiradentes.

“Foi uma reunião produtiva e de aprendizado, agradecemos a disponibilidade do Secretário de Controle Interno, Dr. Edson Teles em repassar a sua vasta experiência sobre os temas”, pontuou o Magnífico Reitor Jouberto Uchôa de Mendonça.

“Foi um momento rico de interação com o Secretário de Controle Interno da Presidência da República na perspectiva de que estamos implementando padrões organizacionais para uma gestão mais eficiente no atendimento de nossos alunos”, completou Wilson Macedo, Vice-Presidente Jurídico.

O Secretário de Controle Interno da Presidência da República, Edson Leonardo, destacou a importância da reunião, pelo papel que tem o setor público em disseminar práticas e ações que fortalecem a ética e integridade no Brasil.

“Vale registrar que a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISET/Presidência), no exercício das atividades de órgão setorial do Sistema de Controle Interno e de unidade seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, bem como no exercício das atividades de unidade de Ouvidoria, tem por missão assegurar a existência e adequabilidade dos mecanismos de governança postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão dos órgãos da Presidência e Vice-Presidência da República”, ressaltou.

A Secretaria atua sob a supervisão técnica da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão central do Sistema de Controle Interno, e integra a estrutura organizacional da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Assessoria de Imprensa