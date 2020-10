A FORÇA DO DEM MULHER NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES SE APRESENTA COM GEORLIZE

02/10/20 - 22:48:28

No dia 29 de novembro de 2019, o Democratas convidou mulheres para dialogar sobre o fortalecimento do sexo feminino na política. Na expectativa de receber uma média de 100 pessoas, 250 se fizeram presente marcando o início da força feminina no DEM para as eleições deste ano. “Em Sergipe não havia forte atuação das mulheres na área, talvez por falta de incentivo e neste encontro percebemos pelo brilho do olhar a motivação delas. Após esse momento muitas se filiaram ao partido”, conta Josilda Monteiro, presidente estadual do DEM Mulher.

Com uma vasta representação delas na política, o DEM segue nas disputas com 113 representantes do sexo feminino sendo 105 candidatas a vereadoras, sendo 11 em Aracaju, seis a prefeitura e duas candidatas a vice prefeitura em todo estado. “Bonito é ver que tudo aconteceu de forma voluntária, elas buscaram o partido, acredito que pela história que temos com a nossa senadora, Maria do Carmo e também trouxemos uma mulher para concorrer a prefeitura na capital. São exemplos de mulheres com história, que elevam a auto estima e dizem que sim, as mulheres podem e devem se engajar na política. Além disso, temos apoio do nosso presidente, José Carlos Machado para tal, isso nos fortalece”, destaca Josilda.

Georlize Teles – Sob a presidência estadual de José Carlos Machado, o DEM novamente se apresenta como um partido inovador, que acredita na sensibilidade da mulher para gestões de qualidade. Além da atual senadora, Maria do Carmo, Josilda Monteiro enxerga na candidata a prefeitura de Aracaju, Georlize Teles, o empoderamento da mulheres em Aracaju. “A primeira mulher árbitra de futebol em Sergipe, delegada, foi secretária da segurança pública, a história de Georlize nos diz que a mulher pode tudo e o Democratas investe nessa força”, ressalta.